Il a provoqué la colère des supporters… Dani Olmo a-t-il délibérément cherché à offenser la sélection saoudienne ?

À quelques heures du coup d’envoi de leur match très attendu contre l’Espagne dans le cadre de la Coupe du monde 2026, les supporters saoudiens expriment leur colère après des propos attribués à Dani Olmo, star du FC Barcelone.

Les deux sélections s’affronteront dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

À 48 heures du coup d’envoi, des internautes ont relayé des propos attribués à Dani Olmo, dans lesquels il évoquait les ambitions offensives de la Roja face aux Saudis, notamment en termes de nombre de buts marqués.

Selon ces propos, l’objectif ne serait pas seulement de battre la sélection saoudienne, mais aussi de marquer un maximum de buts.

Ces propos, attribués à Olmo, ont suscité la colère des supporters saoudiens, qui les ont interprétés comme une insulte à leur équipe et ont exigé une réponse sur le terrain : une grande performance et un résultat positif face à la Roja.

Selon le quotidien catalan Sport, qui a mené l’interview, Olmo n’a pas employé ces termes ; il évoquait simplement les difficultés offensives de la Roja.

Il faisait en réalité référence à l’inefficacité offensive des siens lors du match nul et vierge contre le Cap-Vert, lundi dernier, lors de la première journée de la phase de groupes.

À ce sujet, la star du FC Barcelone a déclaré : « Nous nous sommes bel et bien créés des occasions (face au Cap-Vert), mais nous devons les concrétiser, c’est ce que nous savons, et il est clair que nous allons essayer de marquer plus d’un but contre l’Arabie saoudite et de remporter la victoire. »

Pour contourner le bloc défensif adverse, il a ajouté : « Il faut faire bouger l’adversaire d’un côté à l’autre, prendre un peu de risques, ne pas trop jouer sur les ailes et se montrer plus vertical et plus direct. Nous avons ce mélange, et nous le démontrerons face à l’Arabie saoudite. »

Il a conclu : « Il faut rester concentré sur les détails, surtout éviter les pertes de balle en transition offensive, puis, quand l’occasion se présente, marquer. »

À noter que, selon plusieurs sources, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, envisagerait d’aligner Dani Olmo d’entrée face à l’Arabie saoudite, après l’avoir laissé sur le banc contre le Cap-Vert.