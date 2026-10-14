En avril, le prestigieux quotidien régional norvégien Stavanger Aftenblad publiait un commentaire sur Zlatko Tripic intitulé : « Le capitaine de Viking n’est pas un connard. Il incarne exactement la mentalité que nous recherchions depuis longtemps. » Champion en titre, Viking Stavanger se préparait alors à disputer sa première Ligue des champions depuis 1992. « On peut discuter de beaucoup de choses que fait Zlatko Tripic sur un terrain de football, poursuivait le texte. Mais sa mentalité de vainqueur fait partie de ce cynisme tant attendu auquel Viking se heurtera à chaque match en Europe. »

Ce commentaire faisait suite à des incidents survenus lors du choc du championnat norvégien entre Viking et Valerenga Oslo. Viking avait fini par remporter cette rencontre houleuse sur le score serré de 1-0. Après le coup de sifflet final, le capitaine Tripic avait célébré la victoire avec excès devant le banc adverse, provoquant la réaction de tout un groupe de représentants de Valerenga, qui s’en étaient pris à lui. Résultat ? Un carton jaune pour Tripic, un rouge pour Sebastian Jarl, de Valerenga. Mission accomplie. Et dans le football norvégien, le débat était lancé : Tripic était-il un « connard » ?

Quoi qu’il en soit, l’ailier gauche de 33 ans est passé maître dans l’art de provoquer juste assez pour s’en tirer, tandis que ses adversaires finissent par perdre leur sang-froid et se faire sanctionner. Cela s’était produit contre Valerenga, comme bien d’autres fois auparavant, et cela s’est reproduit contre le Bayern Munich. Tout au long du match, Tripic a agacé son vis-à-vis Michael Olise (ainsi que tous les autres Munichois). Jusqu’à ce qu’Olise en ait assez, lui lance le ballon au visage et soit expulsé.

Zlatko Tripic célèbre l’expulsion de Michael Olise

Selon le directeur sportif Max Eberl, Tripic aurait joué « comme un enfoiré ». Le consultant télé Christopher Kramer a déclaré : « Le collègue Tripic aurait fini par me casser les couilles, à moi aussi. Dès le carton rouge, je me suis dit : “Je te comprends.” »

Et qu’en dit Tripic lui-même ? « C’est formidable qu’un joueur comme lui, qui remportera très probablement un jour le Ballon d’Or, s’agace un peu à cause d’un garçon de Lyngdal. Je ne suis pas aussi rapide que Michael Olise, mais j’ai le sentiment d’avoir en moi quelque chose que tout le monde n’a pas. Quand j’ai réussi à détourner son attention de ce qu’il sait faire exceptionnellement bien, il a fini par perdre son sang-froid et m’a lancé le ballon au visage. J’ai le sentiment d’avoir remporté ce duel face à lui. »

Tripic n’a pas seulement remporté son duel personnel avec Olise. Il a aussi donné au match son dernier tournant décisif. En supériorité numérique, Viking a trouvé les ressources pour égaliser à 3-3 à la 90e minute. Après une défaite 3-1 contre le VfB Stuttgart pour son entrée en lice, Viking a ainsi décroché son premier point dans cette édition de la Ligue des champions. C’est sa deuxième participation après celle de 1992-1993, lors de laquelle Viking avait été éliminé dès le premier tour par le FC Barcelone.

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Zlatko Tripic : fracture du crâne à Fürth, roi à Stavanger

À 33 ans, Tripic dispute lui-même la Ligue des champions pour la toute première fois. Né à Rijeka, en Croatie, il a grandi en Norvège et aime évoquer sa « mentalité balkanique ». Il a passé le début de sa carrière dans différents clubs du championnat norvégien avant de rejoindre en 2015, à 22 ans, le SpVgg Greuther Fürth, alors en deuxième division allemande.

Son passage de deux ans et demi à Fürth, où il était un joueur d’appoint, a moins marqué les esprits qu’un incident survenu dans une discothèque de Nuremberg. Au cours d’une bagarre, il est tombé d’une galerie située à quatre mètres de hauteur et s’est fracturé la voûte crânienne. Peu après son retour sur les terrains, il a quitté Fürth pour rejoindre le Sheriff Tiraspol, dans la région rebelle moldave de Transnistrie. Un choix qui lui ressemblait, d’une certaine manière.

Tripic joue pour Viking depuis 2018, hormis un bref intermède à Göztepe, en Turquie. Vénéré comme le « roi de Stavanger », il est désormais le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du club en matches officiels, son troisième meilleur buteur et son meilleur passeur. Cette saison, il totalise le chiffre sensationnel de 23 passes décisives en 28 matches officiels. Il en a délivré deux contre le Bayern Munich, un fait quelque peu éclipsé par l’incident avec Olise.

Mais la statistique la plus sensationnelle de sa carrière est ailleurs : en 436 matches officiels, Tripic n’a été expulsé qu’une seule fois. Il est ainsi, entre autres, à égalité avec Michael Olise. Pour être complet, il faut toutefois préciser que Tripic a aussi été suspendu pour deux matches après coup, en août 2025, lorsqu’il a saisi son adversaire Adrian Pereira à la gorge lors d’un duel contre Rosenborg Trondheim, déclenchant une bagarre générale.