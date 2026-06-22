Dans un épisode où football et superstition s’entremêlent, le sorcier ghanéen le plus célèbre a déclaré son intention de jeter un sort à la star de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, pour favoriser les chances de la sélection nationale du Ghana lors de la Coupe du monde.

Le sorcier Nana Kwaku Bonsam, dont le nom signifie « le diable du mercredi », a revendiqué son action avec fracas : il s’emploie à « neutraliser » le capitaine des Three Lions avant le coup d’envoi prévu demain mardi.

Au micro du tabloid britannique Daily Star, il assure : « Je m’efforce de neutraliser Harry Kane. J’ai déjà démontré mes capacités par le passé, je sais donc ce que je dois faire. Je ne lui souhaite pas de blessure grave, cela suffira à l’empêcher d’attaquer mon pays. Je ferai mon travail dans l’intérêt du Ghana. »

Figure singulière de la magie africaine, il se présente comme « le seul véritable homme d’Afrique » et puise ses pouvoirs, dit-il, dans le sanctuaire de Kofi Anu. Son rituel inclut des poudres, des feuilles et même des chiens pour concocter des potions.

Il revendique également avoir, lors de la Coupe du monde 2014, provoqué la blessure au genou de Cristiano Ronaldo juste avant le match Portugal-Ghana.

Il affirme avoir alors confectionné un mélange magique concocté par ses dieux, qu’il a répandu autour d’une photo du « Don » : « Aucun médecin ne peut soigner cette blessure, car elle est de nature spirituelle. »

Il avait alors ajouté : « J’ai annoncé il y a quatre mois que je l’écarterais de la Coupe du monde, ou du moins que je l’empêcherais de jouer contre le Ghana. Aujourd’hui, c’est son genou ; demain, ce sera sa cuisse ; après-demain, autre chose ».

Aujourd’hui, il vise Harry Kane, l’actuel buteur du Bayern Munich, avec l’espoir de rééditer ce « scénario ». Le public attend avec impatience la rencontre Ghana-Angleterre, qui pourrait offrir un autre duel, bien loin des incantations.