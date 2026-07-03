Il a pris la fuite vers les États-Unis… Un entraîneur reçoit des menaces de mort après l’élimination précoce de son équipe de la Coupe du monde

Hong Myung-bo, l’ex-sélectionneur de la Corée du Sud, a pris la direction des États-Unis deux jours seulement après son retour au pays, fuyant une vague de colère et des menaces de mort consécutives à l’élimination prématurée des « Taeguk Warriors » de la Coupe du monde 2026.

Il avait démissionné après l’élimination dès le premier tour, au terme d’un tournoi marqué par l’effondrement précoce des « Guerriers du Taegeuk », puis avait été accueilli à son retour à Séoul par des supporters en colère qui lui ont adressé des menaces directes, selon la presse internationale.

Selon la chaîne française RMC, le sélectionneur de 55 ans a été vu à l’aéroport international d’Incheon alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Los Angeles moins de 48 heures après son retour, une démarche interprétée comme un retrait temporaire face à la montée des pressions et des menaces sur sa sécurité.

L’arrivée de la sélection nationale avait été accueillie par des cris de colère et des slogans injurieux diffusés par haut-parleurs, illustrant l’ampleur de la frustration provoquée par cette élimination prématurée.

Des médias locaux rapportent aussi l’apparition d’affiches hostiles à son encontre dans la capitale et son interdiction d’accès à plusieurs commerces, symptômes d’un malaise grandissant au sein de l’opinion.

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Malgré ce climat tendu, Hong s’est présenté devant les médias, l’air épuisé, coiffé d’une casquette et portant un masque. Il a nié l’existence de dissensions internes ayant pu affecter les performances et démenti les rumeurs d’exclusion d’un joueur pour faute disciplinaire.

Dans des déclarations laconiques, il a affirmé : « J’ai des choses à dire, mais cette histoire sera racontée plus tard. »

La sélection sud-coréenne, emmenée par Son Heung-min et Lee Kang-in, avait pourtant bien entamé la compétition en battant la République tchèque (2-1), avant de s’incliner successivement face au Mexique et à l’Afrique du Sud (1-0), mettant un terme prématuré à son aventure.

Cet échec rappelle celui de la Coupe du monde 2014, qui avait déjà contraint Hong à démissionner en assumant « l’entière responsabilité » de l’élimination.