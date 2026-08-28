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Il a préféré la Turquie à la Premier League : Leão fait ses adieux à Milan et choisit sa nouvelle destination

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De San Siro à Istanbul

La star portugaise Rafael Leão a définitivement scellé son avenir en choisissant une destination surprenante, loin de la Premier League et de la Serie A. L'ailier du Milan AC est en effet sur le point de rejoindre le club turc de Galatasaray, dans le cadre d'un transfert colossal dont le montant total atteint 45 millions d'euros.

La chaîne « Sky Sport » a révélé que l'accord entre les deux clubs est désormais définitif : le club turc versera 43 millions d'euros de montant fixe, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros de bonus et de variables, le Milan AC conservant 20 % des bénéfices sur tout futur transfert du joueur.

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D'Aston Villa à Istanbul

Leão avait initialement fait de la Premier League anglaise sa priorité, Aston Villa étant le club le plus proche de le recruter après lui avoir proposé verbalement un salaire annuel de 7,5 millions d'euros. Le club anglais n'a toutefois pas présenté d'offre officielle, et cette proposition ne répondait pas aux exigences financières du joueur.

C'est alors que Galatasaray est entré en force, en continuant d'augmenter son offre financière et de séduire le joueur avec un projet ambitieux, jusqu'à obtenir son accord définitif. Leão va signer un contrat colossal courant jusqu'en 2030, assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros, primes comprises.

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L'histoire est terminée : un pas de la conclusion

Selon les informations, il ne reste plus que les dernières démarches officielles et la visite médicale pour finaliser le transfert. Leão tournera ainsi une longue page avec les Rossoneri et entamera un chapitre nouveau et passionnant de sa carrière sous le maillot du champion de Turquie.

Ce transfert est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du championnat turc, un coup de force pour Galatasaray sur le marché des transferts et un message clair adressé à ses concurrents dans la course à la domination nationale et continentale.

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