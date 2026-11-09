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Inter Miami CF v Charlotte FCGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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« Il a préféré Al Ahly au club de Messi » : le président de Ghazl El Mahalla crée la surprise au sujet du transfert de Mahmoud Salah

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Le Zamalek a demandé à le recruter

Walid Khalil, président de la société de football de Ghazl El-Mahalla, a créé la surprise au sujet de Mahmoud Salah, ancien joueur du club, qui a rejoint Al Ahly lors du dernier mercato estival.

Khalil a expliqué dans des déclarations à la chaîne Modern : « Mahmoud Salah est un pur produit du club et l'un des diplômés du centre de formation de Ghazl El-Mahalla, et plus d'un joueur suit ses traces. »

Il a ajouté : « Zamalek a demandé à recruter Mahmoud Salah, à l'époque de John Edward, l'ancien directeur sportif, mais en raison des circonstances liées à l'interdiction de recrutement, les négociations n'ont pas abouti. »

Il a poursuivi : « Salah a également reçu une offre d'un club espagnol, propriété de l'Argentin Lionel Messi (Eldense), qui évolue en deuxième division. J'ai tenu une réunion en visioconférence avec eux, et tout avait été convenu, mais le joueur lui-même a reçu des offres alléchantes du club d'Al Ahly. »

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Il a conclu : « Mahmoud a manifesté son souhait de rejoindre Al Ahly, malgré nos tentatives de le convaincre qu'un parcours professionnel en Espagne serait préférable, mais au final, c'est la volonté du joueur qui a tranché en faveur de son transfert à Al Ahly. »

Lionel Messi a pris le contrôle du club CD Eldense, qui dispute le championnat de deuxième division espagnole, le mois dernier.

Âgé de 18 ans, il a disputé 28 matches avec Ghazl El-Mahalla la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives.

Mahmoud Salah fait partie de la sélection des jeunes dirigée par Wael Riad, qui se prépare à disputer la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans en février prochain au Ghana.

Salah a été sacré meilleur joueur du tournoi d'Afrique du Nord des moins de 20 ans, qui s'est tenu dans la ville d'Ismaïlia en octobre 2026.

Des rapports précédents ont indiqué que Mahmoud Salah a rejoint les rangs d'Al Ahly pour une durée de 5 ans, contre 35 millions de livres réparties en deux versements, 10 millions de livres de bonus, ainsi qu'un pourcentage de 25 % sur une future revente du joueur.

 

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