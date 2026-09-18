Dans une attaque, la plus virulente depuis la crise de l'hiver dernier, la légende de Liverpool Graeme Souness a tenu la star égyptienne Mohamed Salah, aujourd'hui joueur du club turc de Trabzonspor, pour entièrement responsable du recul de l'équipe et de son échec dans sa quête d'un titre de champion de Premier League anglaise.

Les circonstances qui ont ouvert la voie à la fin de l'ère Mohamed Salah à Anfield et les discussions autour de son départ vers le championnat de Turquie restent l'un des dossiers les plus controversés parmi les supporters de Liverpool.

Alors qu'une large partie des supporters estime que le Pharaon égyptien avait raison d'afficher sa rébellion et son différend avec l'entraîneur Arne Slot et la direction du club après son exclusion surprise du onze de départ l'hiver dernier, un autre camp considère que Salah a franchi toutes les limites et qu'il a été la principale raison de la rupture de sa relation avec le club.

Souness, capitaine historique de Liverpool et l'une des voix les plus influentes du football anglais, a choisi de se ranger clairement dans le second camp, renouvelant ses critiques acerbes envers la star égyptienne après ses déclarations polémiques à l'issue du match contre Leeds United en décembre dernier.

Les problèmes de Salah à Liverpool

Dans un entretien explosif accordé au journal britannique « Daily Star », l'Écossais n'a pas hésité à porter directement l'accusation, déclarant : « La principale raison pour laquelle Liverpool n'a pas offert de bonnes performances l'an dernier, c'est Mohamed Salah. Je pense qu'il a causé de véritables problèmes au sein de l'équipe. »

Souness a exposé son point de vue : « Je l'ai vu lors du match du Community Shield contre Crystal Palace, et il n'a pas réellement participé au match. Au début, j'ai pensé qu'il souffrait peut-être d'un problème, ou qu'il n'avait pas suivi une préparation complète avant la saison, mais c'est ainsi qu'il a fini tout au long de la saison dernière : il n'était absolument pas dans sa meilleure forme. »

Les critiques de Souness ne se sont pas arrêtées au niveau technique, mais se sont étendues à l'aspect comportemental, puisqu'il a estimé que le comportement de Salah après son exclusion avait fait exploser le vestiaire de l'intérieur.

Il a poursuivi : « Puis il a provoqué un grand trouble au sein de l'équipe lorsqu'il a été exclu, et les déclarations qu'il a faites après le match contre Leeds, en passant par la zone de presse, où il a eu le sentiment d'avoir été abandonné, ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la stabilité. »

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Les nouvelles déclarations de Souness sont de nature à raviver la polémique parmi les supporters de Liverpool, entre ceux qui défendent la légende vivante du club et son meilleur buteur historique en Premier League, et ceux qui adhèrent à la vision de l'ancien capitaine, lequel estime que l'intérêt de l'équipe prime sur n'importe quel nom, aussi grand soit-il.