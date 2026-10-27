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Paul Scholes estime qu’Antonio Conte est le seul candidat crédible pour remplacer Michael Carrick à la tête de Manchester United. La légende du club assure que l’entraîneur italien au tempérament explosif est l’homme idéal pour secouer un effectif en difficulté et permettre à United de jouer à nouveau les premiers rôles en Premier League.

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La pression monte à Old Trafford

L’avenir de Carrick à Manchester United est de plus en plus incertain après un début de saison désastreux. Le club traverse une période difficile, marquée dimanche par une lourde défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford. Manchester United ne compte désormais qu’une victoire lors de ses huit derniers matches de Premier League.

Malheureusement pour Carrick, les piètres performances sur le terrain s’accompagnent de tensions croissantes en coulisses. Lisandro Martinez aurait critiqué la direction du club. De son côté, le capitaine Bruno Fernandes a ouvertement critiqué Carrick et son staff, révélant un vestiaire profondément divisé.

Scholes désigne le remplaçant idéal

Si le club décide finalement de changer d’entraîneur, Scholes estime que Conte est le candidat idéal. Invité à choisir parmi une liste comprenant Eddie Howe et Julian Nagelsmann, l’ancien joueur de Manchester United a clairement affiché sa préférence. S’exprimant dans The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, Scholes a reconnu que nommer l’Italien serait un pari risqué, mais nécessaire pour sauver la saison.

« Il faudrait choisir un entraîneur capable, selon nous, de faire de nouveau de nous une équipe compétitive en Premier League, a expliqué Scholes. Parmi ces trois-là, Antonio Conte est l’homme de la situation, mais il y a une énorme p*** de mise en garde à son sujet. »

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« Il a laissé entendre qu’il voulait venir et je suis presque sûr que le club a parlé aux trois. Je ne comprends pas pourquoi il voudrait de ce poste, car, personnellement, je ne pense pas que l’équipe soit assez bonne pour lui. »

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Emery envisagé, mais Conte reste la priorité

Scholes a également évoqué l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, comme une solution possible. Il a salué la capacité de l’Espagnol à obtenir régulièrement d’excellents résultats et à remporter la Ligue Europa, malgré les départs fréquents de ses meilleurs joueurs. L’ancien joueur de Manchester United considère toutefois Conte comme un meilleur choix en raison de son parcours au plus haut niveau.

« Je pense que Conte est le meilleur entraîneur disponible, a souligné Scholes. Quand je parle du meilleur et que je compare ces quatre noms, Antonio Conte est très loin devant tous les autres. Regardez la Juventus : il est ensuite allé à Naples et a remporté le championnat avec ce club. Il est imprévisible, je le sais, et peut-être un peu fou, mais, parmi les entraîneurs qui ont réussi dans de grands clubs, il est largement au-dessus. »

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« Peu m’importe que ce soit à court terme. Peu m’importe qu’il reste 18 mois si, pendant ce temps, il nous remet dans la course au titre : ce serait une réussite. Plus j’y pense, plus je me dis que Conte doit venir et secouer tout le monde. »

Un match difficile contre Chelsea en vue

Manchester United doit vite se reconcentrer sur le terrain, avec un rendez-vous exigeant à venir. Le club affrontera Chelsea samedi en Premier League, et la pression sur Carrick s’accentuera si son équipe ne parvient pas à s’imposer.