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Abdelmawgood Samir

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Il a pleuré… Un mauvais souvenir hante Messi sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
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L. Messi
Espagne
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É.-U.

Que se passe-t-il ici ?

Lionel Messi s'apprête à disputer la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne dimanche au MetLife Stadium de New York, dix ans après y avoir connu un effondrement psychologique et annoncé sa retraite internationale, suite à sa troisième défaite consécutive en finale de la Copa América Centenario 2016.

Ce stade américain a été le théâtre, lors de cette nuit maudite, l’un des moments les plus sombres de sa carrière, lorsque le Chili a soulevé le trophée après une séance de tirs au but. Accablé par l’amertume de la défaite, Messi avait alors annoncé, dès la fin du match, qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, convaincu de ne jamais pouvoir reproduire avec l’Argentine les exploits réalisés sous les couleurs du Barça.

Le destin lui a offert une seconde chance quelques mois plus tard : il est revenu sur sa décision, a réintégré la sélection et entamé un parcours de gloire éternelle qui a confirmé le bien-fondé de son choix : deux Copa América, une finale de Coupe du monde 2022, le titre suprême, puis une nouvelle place en finale en 2026, démontrant que la vie offre des secondes chances à qui sait les saisir.

Il revient aujourd’hui sur la pelouse où il a tant souffert et versé tant de larmes, transformé : épanoui au sein de la sélection, entouré de ses amis De Paul, Paredes et Lisandro, et soutenu par Lionel Scaloni, l’artisan de cette métamorphose.

Le tournant décisif interviendra à New York face à l’Espagne, formation qu’il connaît parfaitement pour l’avoir affrontée durant ses années barcelonaises ; dix ans après cette soirée douloureuse où il s’était effondré comme jamais auparavant.

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