Il a perdu son sang-froid et a levé les yeux vers le ciel… Qu'a dit Bellingham après le but égalisateur de l'Argentine ?

Les caméras ont immortalisé la réaction de Jude Bellingham, la star anglaise, après l'égalisation de l'Argentine à la 85^e minute.

Menée au score, l’Argentine a renversé la vapeur pour s’imposer 2-1 en demi-finale et retrouver l’Espagne en finale dimanche prochain.

Les images ont capté la déception puis la colère de Jude Bellingham après l’égalisation argentine à la 85^e minute.

Lionel Messi a servi Enzo Fernández, qui a eu tout le loisir de frapper et de battre le gardien Jordan Pickford.

Selon le journal « The Sun », des supporters particulièrement observateurs se sont empressés de signaler sur Internet que Bellingham, âgé de 23 ans, semblait désemparé en criant « Elle est en plein milieu des cages » tout en levant les yeux au ciel.

Sur le réseau social X, un supporter a commenté : « Pickford est la dernière personne à blâmer, il les a maintenus dans le match plus longtemps qu’il n’aurait dû. »

Un autre a commenté : « Il est déçu, c’est tout. Même dans ses rêves les plus fous, il n’aurait pas imaginé un tel retour. » Enfin, un dernier a conclu : « Sa réaction est inestimable : il est clairement dépassé par les événements. »

Un quatrième a ironisé : « Le score aurait été de 1-4 sans Pickford. »

Nombreux sont aussi ceux qui ont pris sa défense, l’un d’eux résumant l’opinion générale : « Il voulait juste se qualifier pour la finale. Je suis vraiment triste pour lui. »