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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Il a passé la visite médicale : une étape décisive entre Carvajal et son nouveau club

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D. Carvajal
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L'ancien capitaine du Real se prépare à faire son retour

Le club de Getafe met la dernière main avant de boucler le transfert de l'ancien capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal.

Le président de Getafe, Ángel Torres, a annoncé mardi qu'ils travaillaient à l'arrivée du latéral droit espagnol dans son club en tant que joueur libre.


Devant les portes des bureaux du club, il a déclaré au sujet de l'arrivée de Carvajal : « Nous y travaillons, l'entraîneur m'a réclamé un ailier et nous n'avons pas pu en trouver un, alors voyons s'il est capable d'assumer à la fois les tâches de latéral et d'ailier. »

Ángel Torres a également confirmé que le latéral droit de 34 ans a passé avec succès la visite médicale, et qu'il ne reste plus qu'une dernière étape décisive : les détails entre la Liga et Getafe.

Le site argentin Infobae a rapporté les propos du président du club de Getafe à la chaîne DAZN : « Si je parviens à trouver un accord avec la Liga, il est probable qu'il nous rejoigne. »

Carvajal est resté sans club depuis qu'il a disputé son dernier match avec le Real Madrid le 23 mai dernier, mettant un terme à une période de 23 saisons, dont 13 saisons avec l'équipe première, à défendre le maillot de Madrid.

Et désormais, après avoir remporté 27 titres avec le Real Madrid, dont six titres en Ligue des champions, le latéral droit espagnol a choisi le club du sud de Madrid, entraîné par José Bordalás, avec lequel il disputera la Ligue Conférence.

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