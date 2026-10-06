Il a passé la visite médicale : une étape décisive entre Carvajal et son nouveau club

Le club de Getafe met la dernière main avant de boucler le transfert de l'ancien capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal.

Le président de Getafe, Ángel Torres, a annoncé mardi qu'ils travaillaient à l'arrivée du latéral droit espagnol dans son club en tant que joueur libre.





Devant les portes des bureaux du club, il a déclaré au sujet de l'arrivée de Carvajal : « Nous y travaillons, l'entraîneur m'a réclamé un ailier et nous n'avons pas pu en trouver un, alors voyons s'il est capable d'assumer à la fois les tâches de latéral et d'ailier. »

Ángel Torres a également confirmé que le latéral droit de 34 ans a passé avec succès la visite médicale, et qu'il ne reste plus qu'une dernière étape décisive : les détails entre la Liga et Getafe.

Le site argentin Infobae a rapporté les propos du président du club de Getafe à la chaîne DAZN : « Si je parviens à trouver un accord avec la Liga, il est probable qu'il nous rejoigne. »

Carvajal est resté sans club depuis qu'il a disputé son dernier match avec le Real Madrid le 23 mai dernier, mettant un terme à une période de 23 saisons, dont 13 saisons avec l'équipe première, à défendre le maillot de Madrid.

Et désormais, après avoir remporté 27 titres avec le Real Madrid, dont six titres en Ligue des champions, le latéral droit espagnol a choisi le club du sud de Madrid, entraîné par José Bordalás, avec lequel il disputera la Ligue Conférence.