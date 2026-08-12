Le jeune attaquant d'Everton Martin Sherif encourt une longue suspension, après que la Fédération anglaise de football lui a notifié une accusation de violation des règles relatives aux paris dans 61 cas distincts.

La Fédération anglaise a annoncé avoir notifié une accusation officielle au joueur âgé de 20 ans pour infraction à l'article E1.2 du code de conduite, qui interdit aux joueurs de participer directement ou indirectement à des paris sur des matches de football.

Selon le communiqué de la Fédération anglaise, rapporté par l'agence « Reuters », Sherif aurait placé 61 paris sur des matches de football sur une période de 15 mois, comprise entre le 20 novembre 2024 et le 12 février 2026.

La Fédération a accordé au joueur un délai jusqu'au lundi 17 août pour répondre officiellement aux accusations portées contre lui, avant de le déférer devant une commission de discipline indépendante afin de déterminer la sanction éventuelle.

Sherif, né au Liberia, est un pur produit de l'académie d'Everton qu'il a rejointe en 2019 et où il a commencé à s'entraîner avec l'équipe première début 2025, sans toutefois faire ses débuts officiels en Premier League.

Le jeune attaquant a connu deux expériences en prêt la saison dernière, la première avec Rotherham United en League One où il a inscrit deux buts en 10 matches avant d'être rappelé en décembre en raison de blessures, et la seconde avec Port Vale depuis le mois de février dernier, période durant laquelle il a marqué deux buts en 17 matches, qui s'est soldée par la relégation du club en League Two.