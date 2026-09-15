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Nom féminin (plaisant, ironique) Geste, comportement ou idée (escapade), typique du footballeur Antonio Cassano

Si le footballeur Antonio Cassano, aussi improbable que cela paraisse, devait un jour réellement tomber dans l’oubli, il pourrait au moins se consoler en se disant que son nom est entré dans le vocabulaire italien. Depuis 2008, cassanata figure comme néologisme dans le plus important dictionnaire italien Trecani.

Et des cassanate, Antonio Cassano en a vraiment eu beaucoup au cours de sa carrière. Par exemple lorsqu’il a jugé que c’était une bonne idée d’imiter publiquement son entraîneur Fabio Capello, quand celui-ci ne l’avait une fois de plus pas fait jouer au Real Madrid.

Ou lorsqu’il a parié avec Ronaldo Fenomeno pour savoir lequel des deux pourrait manger le plus de croissants. Si Cassano n’a hérité que du surnom « El Gordito », c’est parce que Ronaldo était déjà appelé « El Gordo » au Real depuis plus longtemps. Car en matière de sucreries, l’Italien pouvait en tout cas en manger davantage : il a pris douze kilos lors de ses sept premiers mois au Real Madrid. Même pour Cassano, c’était trop. Il n’a joué nulle part aussi mal qu’au Real parmi ses nombreux clubs, et après seulement 18 mois et quatre buts, son passage chez les Merengue a pris fin.

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Le Galactique le plus étrange du Real Madrid

Cassano est entré dans l’histoire comme à coup sûr le transfert le plus étrange de l’ère des Galactiques, même devant Thomas Gravesen. Si le Danois n’avait tout simplement rien à faire, sur le plan footballistique, dans cet ensemble de stars, Cassano, lui, ne collait pas du tout sur le plan du caractère. On se demande encore aujourd’hui ce que Florentino Perez a bien pu avoir en tête avec ce dernier transfert de son premier mandat au Real.

Certes, Cassano n’avait que 23 ans, il était sans aucun doute l’un des plus grands talents de sa génération et il arrivait à Madrid avec un bilan solide de 52 buts et neuf passes décisives en 161 matches avec l’AS Rome. Mais au cours des quatre ans et demi précédents dans la capitale italienne, il s’était brouillé avec absolument toutes les personnes qui avaient leur mot à dire à la Roma.

Le capitaine Francesco Totti, qui avait reconnu dans le jeune dribbleur une âme sœur footballistique, l’avait accueilli comme un petit frère dans sa famille et l’avait hébergé chez lui, ne lui parlait par exemple déjà plus à l’époque. Cassano soupçonnait Totti et ses parents de lui avoir volé un chèque et avait fait une scène énorme. Même l’argument de Totti, selon lequel il gagnait bien plus que Cassano et qu’il n’y avait tout simplement aucune raison valable pour qu’il aille précisément voler son ami, n’a pas ramené la tête brûlée à la raison.

Cassano a retrouvé plus tard le chèque perdu dans sa voiture, il avait simplement glissé de sa poche, mais il était alors trop tard.

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« Je ne respectais aucune règle et j’y prenais du plaisir » : Antonio Cassano au Real Madrid

Quand l’AS Rome, lors de la saison 2004/2005, a usé quatre entraîneurs après le départ du dernier entraîneur champion romain et mentor de Cassano, Fabio Capello, Cassano a été au moins responsable de la démission de l’un d’entre eux : Rudi Völler a quitté son poste en septembre 2006, totalement à bout de nerfs, après seulement 26 jours en fonction, notamment à cause des escapades de l’attaquant capricieux. Cassano s’était battu sur le terrain lors du premier match de championnat contre la Fiorentina et avait vu rouge. Quand Völler a voulu lui parler, il a tout simplement planté son entraîneur. Cassano s’est plaint publiquement de l’amende record de 100 000 euros, tout autant que de son entraîneur.

Völler a quitté Rome, mais cela ne s’est pas beaucoup mieux passé avec les autres entraîneurs. Lors de ses six derniers mois à la Roma, Luciano Spalletti a écarté Cassano onze fois du groupe en Serie A pour des raisons disciplinaires. Malgré cela, Rosella Sensi, alors présidente de la Roma, a proposé un nouveau contrat à Cassano, à des conditions fortement liées aux performances. Cassano a couvert Sensi d’insultes en public.

Sa carrière semblait terminée avant même d’avoir vraiment commencé, aucun grand club de Serie A ne manifestait plus le moindre intérêt pour Cassano, qui paraissait certes parfois Fantantonio, mais bien trop souvent simplement complètement fou.

Et puis le Real et Perez sont arrivés, ont payé 5,5 millions d’euros d’indemnité de transfert et ont presque doublé son salaire. Et Antonio Cassano ? Il a fait « tout pour tout gâcher. Je ne respectais aucune règle et j’y prenais du plaisir », raconte-t-il avec le recul. En effet, à part ses orgies de nourriture et autres (Cassano affirme avoir eu des relations sexuelles avec 600 femmes avant son mariage, et dit avoir connu le plus de conquêtes durant ces 18 mois à Madrid alors qu’il avait douze kilos de surpoids), il ne reste guère dans les mémoires de son passage au Real que cette impossible veste en fourrure avec laquelle il s’est présenté au Bernabeu en janvier 2006.

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Pourquoi Antonio Cassano est-il un rebelle ?

Ce qui distingue Cassano de nombreux footballeurs très talentueux, mais difficiles à éduquer et attirant les scandales, et fait de lui un véritable rebelle, c’est qu’au milieu de toutes les bêtises qu’il a faites, il reste aussi autocritique et réfléchi. Il s’abandonne à ses cassanate en pleine conscience, sait quand il est allé trop loin et peut, après un certain temps, aussi s’excuser auprès des personnes avec lesquelles il s’est brouillé. Le fait qu’il ne se prenne pas si au sérieux et qu’il sache rire de lui-même l’aide également. Il est facile de désespérer de lui, mais il est presque impossible de ne pas le trouver divertissant et sympathique.

Pendant cinq ans, par exemple, Totti et lui ne se sont pas parlé, aujourd’hui ils sont de nouveau amis. Capello aussi, l’entraîneur qui l’a d’abord soutenu à la Roma puis au Real, qui lui a pardonné comme aucun autre et qui a pourtant été déçu encore et encore, parle aujourd’hui de lui avec beaucoup de respect.

Cassano a gâché son talent comme presque aucun autre professionnel, il ne pouvait accepter aucune autorité et a détruit d’un coup de pied au cul tout ce qu’il s’était construit. Mais avec une constance presque admirable. Et il a malgré tout eu une grande carrière.

Il est facile de dire que les indisciplines de Cassano, son incapacité à gérer les autorités ou à faire confiance à ses amis, étaient liées à son enfance difficile. Antonio Cassano a grandi à Bari Vecchia, dans les années 1980 et au début des années 1990 le quartier le plus pauvre de la ville du sud de l’Italie. Bari Vecchia s’est fait belle ces dernières années, les rues de la vieille ville sont propres, les maisons étroites et les caves ont été rénovées.

Là où aujourd’hui les touristes se faufilent dans les ruelles étroites et regardent les nonnas façonner les orecchiette, les pâtes typiques de la ville portuaire, il y avait à l’époque une sorte de no-go zone, et tous les guides touristiques mettaient en garde contre les pickpockets. C’est ici qu’Antonio Cassano a grandi, c’est dans ces ruelles qu’il a joué au football, et il n’aurait découvert le gazon qu’à 13 ans. Libre à chacun de le croire ou non, mais il est toujours resté un enfant de la rue. Son père ne s’intéressait pas à lui, son demi-frère aîné fracturait des distributeurs de cigarettes automatiques, des voitures et des maisons, et encore aujourd’hui il est plus souvent en prison qu’à l’extérieur. Antonio affirme avoir redoublé six fois avant de simplement ne plus aller à l’école.

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Antonio Cassanto était le Lionel Messi avant Messi

Cassano est convaincu qu’il serait lui aussi devenu criminel si ce 18 décembre 1999 s’était déroulé autrement. En un instant, Antonio Cassano, le gamin de nulle part de Bari Vecchia, est devenu Fantantonio, El Pibe de Bari, en référence à El Pibe de Oro Diego Armando Maradona, le garçon en or, et après ce but contre l’Inter, les gens, et Cassano lui-même, ne visaient rien de moins.

Lui-même décrit ainsi ce but merveilleux, ce solo au cours duquel il a contrôlé le ballon du talon, l’a prolongé de la tête, a envoyé dans le vide le champion du monde Laurent Blanc et Christian Panucci d’un petit crochet, puis a marqué à onze mètres, dans son autobiographie écrite avec le journaliste Pierluigi Pardo : « Perotta passe, 50 mètres parfaits, je le contrôle du talon, je dépasse Blanc, qui revient en sprintant, je joue le ballon entre lui et Panucci qui croise, et j’envoie les deux directement au comptoir. Frappe dans le petit filet, puis je vois la tribune se rapprocher toujours plus. La célébration. J’étais né. »

Et en effet : ceux qui ont vécu ce moment à l’époque, au stade ou devant la télévision, ont forcément eu le sentiment qu’il s’était passé plus que le simple, improbable et magnifique but de la victoire 2-1 du petit AS Bari contre l’Inter Milan à la 88e minute par un jeune de 17 ans. Encore aujourd’hui, regarder les images sur YouTube donne la chair de poule.

Le solo. Le but. L’extase totale de la curva. Les supporters. Le petit garçon blond au milieu d’eux, qui ne veut plus retourner sur le terrain.

Antonio Cassano n’avait eu besoin que d’une seule titularisation en Serie A pour être cité dans le même souffle que Maradona, Baggio et Del Piero. Cassano était considéré comme le Messi avant Messi. « J’étais meilleur à mon prime que Roberto Baggio, Francesco Totti et Alessandro del Piero ! » Cependant, il n’aurait atteint son prime « ni dans ma carrière ni dans ma vie », affirmait récemment Cassano dans son populaire format YouTube Viva El Futbol.

Cassano meilleur que Totti, del Piero, Baggio... et Cristiano Ronaldo ?

« J’étais meilleur ! » Pas : « J’aurais pu être meilleur ». Il reste encore un peu en guerre avec la langue italienne, lui qui parle toujours de préférence le dialecte de sa ville natale. Cela donne souvent à ses mots un ton un peu plus drôle, mais certainement pas moins mégalomane. Par exemple lorsqu’il affirme mordicus que, de manière générale, très peu de joueurs ont été plus géniaux que lui et que très peu ont eu une palette de compétences plus complète :

Lionel Messi, bien sûr, son GOAT absolu.

Andres Iniesta et Zinedine Zidane, les magiciens du milieu.

Ronaldo, Ronaldinho et Neymar.

Mais juste après vient : « Cassano. Je me plaisais tellement ! Je pouvais tirer, j’avais une dernière passe que presque personne n’avait. J’étais fort physiquement. J’étais génial. J’ai aussi performé dans de grands clubs. Et ce, alors que je ne me suis jamais entraîné et que j’avais toujours cinq, six kilos de trop. »

Les mots d’un homme qui, en 18 ans de carrière, a remporté un titre de champion d’Espagne avec le Real vécu depuis les tribunes et un Scudetto en tant que protagoniste avec Milan, et qui en Squadra Azzurra a surtout marqué les esprits lorsqu’il a, une fois de plus, célébré en slip, comme après la demi-finale de l’Euro 2012.

« Dans le football, il ne s’agit pas seulement de gagner des titres. Il s’agit de la beauté du jeu »

Mais il ne s’agit justement pas seulement de titres. En réalité, un nombre étonnamment élevé de grands joueurs qui ont évolué avec lui ne le contredisent pas. Francesco Totti, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic : aucun d’eux n’a jamais remis en question l’énorme talent de Cassano et sa classe à part.

Seuls José Mourinho et Cristiano Ronaldo, que Cassano juge tous les deux massivement surestimés, ont répliqué. Ronaldo lui aurait un jour, agacé, envoyé la liste de ses trophées. Mourinho a lancé avec acidité lors d’une conférence de presse que Cassano n’avait « même pas gagné la “Coppa della Lombardia” » à l’Inter. Cassano ne peut que rire de ce genre de choses.

« Dans le football, il ne s’agit pas seulement de gagner des titres. Il s’agit de la beauté du jeu », telle est sa devise.

Et ce n’est pas comme s’il n’avait pas beaucoup donné au beau jeu. À Bari, à la Roma puis plus tard à la Sampdoria Gênes, à l’AC Milan et au FC Parme, il a connu bien plus que quelques bons mois. Dans ses bonnes périodes, il rendait ses coéquipiers meilleurs, la Samp a surtout grâce à lui franchi un énorme palier de qualité avant de retomber dans la moyenne après son départ. Même si, à la fin, ce sont surtout les disputes et séparations éternelles qui sont restées au premier plan : pendant près de deux décennies, Cassano a été l’un des footballeurs les plus marquants et les plus populaires d’Italie. Et il figure dans un dictionnaire. C’est quelque chose qu’il a vraiment sur CR7.



