Leo Sauer devrait être un nouveau renfort offensif, lui qui avait autrefois infligé un début cauchemardesque à un joyau du DFB - ce qui a ensuite eu des conséquences aussi pour Joshua Kimmich.

Il y a un peu moins d’un an débutait la grande mission de Julian Nagelsmann : joindre les actes à ses paroles après l’amère élimination à l’Euro l’été précédent et remporter la Coupe du monde. Comme on le sait, cela s’est soldé par un échec retentissant, et dès le début des qualifications, le signe n’était pas bon : pour son entrée en lice, le 4 septembre 2025, l’Allemagne a subi une défaite 0-2 contre la Slovaquie d’une portée historique.

Lors de la première défaite à l’extérieur du DFB dans une qualification à la Coupe du monde en 117 ans d’histoire de la fédération, il y a eu plusieurs défaillances totales. Alors que des cadres confirmés comme Antonio Rüdiger ou Leon Goretzka ont déçu sur toute la ligne, Nnamdi Collins, surtout, a vécu une soirée à oublier. Même s’il n’oubliera peut-être jamais cette soirée-là à Bratislava. L’actuel joueur de 22 ans de l’Eintracht Francfort a semblé totalement dépassé au poste d’arrière droit, a laissé passer occasion après occasion sur son côté et a aussi été directement impliqué sur le 0-1 - et cela lors de son tout premier match avec l’équipe nationale A.

À la pause, Nagelsmann n’avait pas d’autre choix que de remplacer Collins, vivement critiqué ensuite dans la presse. Depuis ses débuts cauchemardesques, le défenseur central de formation n’a plus ajouté la moindre sélection à son compteur jusqu’à aujourd’hui, tandis qu’un débat presque devenu une tradition autour du poste d’arrière droit s’est rallumé en Allemagne.

Conséquence : après une expérimentation à cinq derrière lors du deuxième match de qualification contre l’Irlande du Nord, Nagelsmann est revenu sur sa décision de faire jouer Kimmich dans l’axe et l’a de nouveau repositionné sur le côté droit de la défense. Il n’y a plus eu de retour en arrière. Une mesure qui a encore été reprochée au sélectionneur après l’élimination humiliante au Mondial.

Mais Collins n’est pas le seul à avoir mis le feu aux poudres. Cela s’expliquait aussi par son adversaire direct, particulièrement en jambes : Leo Sauer. Le jeune ailier gauche du Feyenoord Rotterdam est certes resté sans implication directe sur un but, mais il a posé des problèmes insolubles au débutant dépassé pendant presque chaque minute de la première période. Dans presque toutes les situations, il est sorti gagnant et il a été à plusieurs reprises tout proche d’inscrire lui-même son nom au tableau d’affichage. Son énorme vitesse, sa qualité de dribble et ses forces dans le un contre un devraient bientôt aussi enrichir la Bundesliga.

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Leo Sauer : le VfB Stuttgart devrait devancer Hoffenheim et Benfica

Comme le rapportent d’une même voix Bild et Sky, le VfB Stuttgart, jusqu’ici plutôt discret sur le marché des transferts - Dzenan Pejcinovic devrait lui aussi encore arriver - est tout proche de boucler l’arrivée du joueur désormais âgé de 20 ans. Selon les sources, le montant du transfert serait de 12,5 à 15 millions d’euros, plus des bonus à hauteur de quelques millions d’euros, qui prendraient la direction de la ville portuaire néerlandaise depuis les bords du Neckar.

Un recrutement qui peut tout à fait être vu comme un signal fort de la part des Souabes. Car dans la course à Sauer, qui du haut de son 1,84 m apporte aussi une certaine présence physique, le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2025 aurait notamment pris le dessus sur la TSG Hoffenheim et Benfica.

Selon les informations de Sky, le profil global de Sauer a particulièrement convaincu l’entraîneur Sebastian Hoeneß, ce qui devrait dans le même temps mettre en garde l’actuel côté gauche offensif du VfB. Sur l’aile gauche la saison passée, Chris Führich et Jamie Leweling étaient surtout titulaires, avec aussi par séquences Bilal El Khannouss.

Ce dernier pourrait toutefois quitter le VfB dès maintenant en cas d’offre appropriée, alors même que le Marocain n’a été recruté définitivement qu’il y a quelques mois. Lors de la Coupe du monde, le polyvalent joueur offensif s’est toutefois mis en vitrine pour un transfert vers un grand club et flirterait apparemment avec un départ éclair.

VfB Stuttgart prévenu : Leo Sauer revient d’une grave blessure

Sauer était considéré comme un titulaire indiscutable à Rotterdam la saison dernière, avant de subir d’abord une grave blessure à la cuisse au début de l’année puis, peu après, une déchirure partielle musculaire, ce qui fait qu’il n’a disputé que deux matches officiels depuis la mi-février. Jusqu’à son arrêt forcé, Sauer, qui suit désormais un travail de reprise, affichait un bilan correct de six implications sur des buts en 26 apparitions avec Feyenoord en Eredivisie et en Ligue Europa. Lors du duel direct face au VfB en phase de groupes début novembre, il n’était entré en jeu que tardivement.

Pour Sauer, ce transfert à Stuttgart représente l’occasion de franchir les prochaines étapes de son développement. Avec une concurrence bien plus relevée et des adversaires plus forts. Parmi eux figure aussi Collins, vraisemblablement avide de revanche, si les retrouvailles entre Francfort et Stuttgart sur le terrain venaient à avoir lieu.

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VfB Stuttgart : résultats des matches amicaux jusque-là en préparation

Date / heure Match amical 19 juillet TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 juillet / 15 h FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 juillet / 19 h Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1er août / 15 h VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 août / 17 h VfB Stuttgart vs. FC Everton







