"Il a mis sa main dans caleçon et touché mes parties génitales..." : les supporters parisiens racontent les fouilles avant Benfica - PSG

Plusieurs supporters du PSG ont raconté à Goal la manière dont ils avaient été traités par les stadiers du club lisboète. Et notamment lors de fouille

Sur le parvis du stade de la Luz, les supporters de Benfica, tout de rouge vêtus, chantent à l’unisson face à l’estrade où une violoniste fait vibrer la foule. A l’opposé du stade, l’ambiance est moins rose. Il est un peu moins de 19 heures lorsque les 3 200 Parisiens arrivent aux abords de la porte 23 V sous escorte de CRS.

Selon plusieurs témoins présents au match, tout s’est jusque-là très bien passé : du rendez-vous de 16h30 à « Plaza do comercio », à une quinzaine de kilomètres de l’enceinte lisboète, au voyage en métro, tout se passe très bien malgré des policiers qui paraissent très tendus. Après avoir patienté à la station pendant de longues minutes (près d’une heure selon deux témoins), une partie des supporters arrivent face à ceux du Benfica.

« J’ai l’habitude des déplacements. A la sortie du métro, je regarde à droite et à gauche pour m’assurer qu’aucun projectile n’arrive sur nous, confie Paulo, abonné en virage Auteuil depuis 1999. Quelques instants après, je vois qu’une bouteille en verre arrive sur nous. Je tire ma collègue pour éviter la bouteille qui s’écrase à côté de nous. »

Le ton de la soirée est donné mais le pire arrive après. Escorté, presque "nassé", jusqu’à l’entrée du parcage, certains pointent la tension des CRS. Des regards noirs, des mains sur leur matraque et des policiers cagoulés. « J’ai été matraqué sans aucune raison entre le métro et le stade par des CRS, raconte Tom qui en est ressorti avec un bleu sur toute la cuisse. Malheureusement, il n’y a pas de vidéo direct me concernant et pas de recours possible puisque ces CRS ne sont pas identifiables. »

"L’impression de passer une mammographie"

Parmi ceux qui étaient à proximité de Paulo, un jeune homme réagit aux traitements réservés par les autorités présentes et reçoit quatre coups de matraques et retrouve son groupe la nuque rougie. Si le plus dur semble être passé, ils ne sont pas au bout de leur peine. Pour entrer dans le stade, il faut évidemment passer par la palpation. Sauf que celle-ci n’a rien d'inhabituel.

Pour accéder à cette fouille faite par une sécurité privée sous les yeux des CRS, les supporters doivent s’engager dans un couloir grillagé de part et d’autre pour rejoindre le stadier où la stadière qui les attend. Pour la plupart habitués à ce genre de procédure, chacun des témoins interrogés écartent les bras et les jambes mais vont avoir le droit à une palpation « très sévère voire déplacée, allant jusqu'à fouiller les parties intimes », se souvient Tom.

« Je vois que la personne est insistante et appuie bien fort au niveau des jambes, jusqu’aux chevilles. Et pareil pour les bras, le torse, le dos. On sent que ça ne va pas être une fouille comme d’habitude, se remémore Alex. Je pense que c’est terminé et la le stadier passe sa main entre mes jambes et me prend le paquet puis passe sa main derrière. »

Surpris, Alex recule et après avoir demandé en portugais ce qu’il se passait, cet abonné du PSG depuis 2008 se voit intimer l’ordre de poursuivre la fouille. « Je regarde mon pote à côté qui me regarde de la même manière et je comprends qu’il a le droit au même traitement. Et au moment où je pense que c’est terminé, le stadier passe ses mains autour du ventre et me touche les fesses en insistant bien sur la raie », poursuit-il.



Ce témoignage n’est pas isolé et dès lendemain d’autres échos de ces pratiques choquantes émergent sur les réseaux sociaux. Paulo avance un traitement similaire ; « j’ai déjà fait des déplacements donc quand j’arrive face au stadier, j’écarte les bras et les jambes, je dis ce qu’il y a dans mes poches. Il me fouille et d’un coup, il tire mon short vers lui, met sa main dans mon caleçon et me touche les parties génitales, avant d’insister entre mes cuisses alors que je suis en short. »

Paris va solliciter l'UEFA afin de faire la lumière sur ses témoignages

Une fois franchie cette étape traumatisante, Alex regarde son pote et tous les deux font le constat qu’il s’est passé quelque chose d’anormal. Derrière eux, deux jeunes filles en ressortent assez nerveuses et leur disent que les stadières leur ont passé les mains entre les jambes et dans le soutien-gorge. « J’ai eu l’impression de passer une mammographie », affirme-t-elle dans des propos rapportés par Alex.

Et elles ne sont pas les seules. D’autres récits de ce type affleurent encore. Après avoir regardé en profondeur dans son sac et son portefeuille, Candice, qui faisait son premier déplacement, raconte que la stadière a commencé à lui « toucher le soutien-gorge puis à me palper les seins. Je ne savais pas comment réagir. Et ensuite, elle a commencé à faire de même sur l’entrejambe. J’étais vraiment choquée de ce qu’il se passait. On se regardait avec d’autres supporters sans vraiment comprendre ce comportement. »

Avant le match, à la mi-temps ou après, chacun raconte son expérience, comme traumatisé, choqué ou stupéfait. Certains parlent même de touchers rectaux et de pénétration digitale. Le lendemain à l’aéroport le sujet est encore sur toutes les lèvres. Face à nous Jérémy ne souhaite pas entrer dans les détails. Comme Candice, il a pu entrer dans le stade quelques instants avant le but de Lionel Messi (22e minute) en voyant les tambours, les banderoles, les drapeaux et le mégaphone leur être confisqués.

Contacté, le PSG « se dit très attentif aux témoignages de ses supporters qui évoquent des fouilles trop poussées à Lisbonne. En réponse, le Club va solliciter l’UEFA afin de faire la lumière sur ces témoignages. Au vu de certains témoignages dont les faits rapportés sont particulièrement graves, les personnes qui le souhaiteraient peuvent se présenter à la police S.T.A.D.E - 45 boulevard Garibaldi dans le XVe arrondissement. (La police S.T.A.D.E peut être sollicitée pour les matches à domicile comme à l’extérieur)