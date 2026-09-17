Il a menacé de démissionner : Klopp entame son aventure avec l'Allemagne avec deux listes distinctes et une révolution dans les convocations

Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a surpris tout le monde en adoptant une approche innovante lors de l'annonce de la liste de l'équipe pour le premier rassemblement sous sa direction.

Après être resté sans poste d'entraîneur depuis son départ de Liverpool il y a deux ans, Klopp a occupé le poste de directeur sportif chez Red Bull, en plus de son travail de consultant dans différents domaines, avant de prendre en charge l'Allemagne pour succéder à Julian Nagelsmann.

La première conférence de presse de Klopp a été suivie avec une grande attention, et il n'a pas hésité à menacer de démissionner s'il faisait face à des critiques qu'il jugerait trop sévères.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Klopp avait adopté une approche innovante en convoquant deux listes distinctes : la première comprenant 24 joueurs pour affronter les Pays-Bas (24 septembre) et la Grèce (27 septembre) en Ligue des nations, et la seconde comprenant 21 joueurs pour affronter la Serbie (1er octobre) et de nouveau la Grèce (4 octobre). Les deux listes se retrouveront le 27 septembre.

L'entraîneur souhaite donner à un maximum de joueurs la possibilité de participer avant d'apporter les dernières touches à ses choix.

Parmi les joueurs convoqués, 16 ont participé à la dernière Coupe du monde, et 16 autres pourraient disputer leurs premiers matches internationaux, dont 11 joueurs qui reçoivent leur première convocation en sélection allemande.

Il s'agit de Saïd El Mala de Cologne, de Noah Atubolu de l'Eintracht Francfort, de son coéquipier en club Younes Ben Talib, de Mika Baur du Celtic, et de quatre joueurs de Fribourg : Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannick Engelhardt et Derry Scherhant.

Joshua Kimmich mènera l'équipe, et Marc-André ter Stegen fait son retour après une absence de 15 mois.

Le gardien Finn Dahmen a été retenu pour les deux listes. Parmi les absents les plus marquants figurent Deniz Undav et Leroy Sané. Oliver Baumann a également été écarté, tout comme Leon Goretzka, blessé, et Angelo Stiller, malade.

Liste de l'Allemagne pour les matches contre les Pays-Bas et la Grèce :

Gardiens de but : Finn Dahmen (Augsbourg), Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam).

En défense : Hennes Behrens (Augsbourg), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan), Nathaniel Brown (Bayern Munich), Max Rosenfelder (Fribourg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Philipp Treu (Fribourg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Milieux de terrain : Nadiem Amiri (Mayence), Bambis Konté (TSG Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Fribourg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Munich), Lennart Karl (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).

Attaquants : Younes Ben Talib (Eintracht Francfort), Kai Havertz (Arsenal)

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Deuxième liste de l'Allemagne pour les matches contre la Serbie et la Grèce :

Gardiens de but : Noah Atubolu (Eintracht Francfort), Finn Dahmen (Augsbourg), Jonas Urbig (Bayern Munich).

En défense : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).

Milieux de terrain : Karim Adeyemi (Barcelone), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Munich), Saïd El Mala (Cologne), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Kidl (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Derry Scherhant (Fribourg), Florian Wirtz (Liverpool).

Attaque : Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort), Nick Woltemade (Juventus Turin).