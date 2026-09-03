Ángel Haro, le président du Real Betis, a révélé que son club avait reçu une importante offre lors du dernier jour du marché des transferts pour le recrutement du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, avant que le club andalou ne décide de la refuser et de conserver le joueur.

La conclusion de cette transaction aurait rapporté un revenu financier important au Barça, le club catalan conservant environ 20 % des droits économiques du joueur marocain.

Haro a expliqué, lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de l'activité du club sur le marché des transferts, que le Betis avait besoin de conclure une grosse vente pour équilibrer ses comptes, soulignant que le départ de certains joueurs avait été envisagé durant le mercato.

Le président du Betis a déclaré, dans des propos rapportés par le journal catalan « Sport » : « Nous souhaitions le départ d'un autre joueur, et lorsque les joueurs disent qu'ils ne veulent pas partir, on ne peut rien faire, car ils ont des contrats qui doivent être respectés. »

Il a ajouté : « Nous aurions dû conclure une grosse vente pour équilibrer nos comptes. Nous avons des charges d'exploitation liées aux salaires de l'équipe, et les revenus ordinaires ne suffisent pas à les couvrir si nous voulons conserver ce groupe et ne pas nous contenter de lutter entre la huitième et la quinzième place. »

Une offre pour Ezzalzouli le dernier jour

Haro a révélé que l'opportunité s'était effectivement présentée lors du dernier jour du marché des transferts, le Betis ayant reçu une offre qu'il a qualifiée d'importante pour la vente d'Ezzalzouli.

Il a déclaré : « Il y avait une opportunité de conclure une grosse vente du joueur lors du dernier jour du mercato. »

Mais le club andalou a décidé de refuser l'offre, celle-ci ne s'étant pas rapprochée du montant qu'il exigeait pour se séparer du joueur, un montant proche de la clause libératoire de 60 millions d'euros.

Haro a expliqué : « Nous estimions que, le dernier jour, il fallait réclamer un montant proche de la valeur de la clause libératoire. L'offre n'a pas atteint le chiffre demandé, c'est pourquoi nous avons décidé de conserver Ezzalzouli au sein de l'équipe, surtout lors d'une saison où nous participons à la Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Il nous a peut-être manqué un départ ou une grosse vente dans notre planification, mais nous avons finalement estimé que l'offre présentée pour Ezzalzouli était insuffisante. Nous verrons à l'avenir si la décision était bonne ou non. Si le joueur réalise une saison remarquable, la décision de le conserver aura été la bonne. »

Le président du Betis n'a pas révélé l'identité du club ayant présenté l'offre lors du dernier jour du marché des transferts, mais des rapports de presse antérieurs ont indiqué qu'il s'agissait d'Everton.

Le Barça perd une opportunité financière

Avec la décision du Betis de conserver le Marocain âgé de 24 ans, le Barça a perdu la possibilité de tirer un revenu financier de cette transaction potentielle, le club catalan détenant environ 20 % des droits économiques du joueur.

Le Barça aurait perçu un cinquième de la contrepartie financière de l'offre présentée pour recruter le joueur, considéré comme l'un des éléments les plus en vue du Real Betis, avant que le club andalou ne tranche sa position en le maintenant dans ses rangs.

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