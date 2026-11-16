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Champion du monde à Rio, Bastian Schweinsteiger a fait l’éloge de Xavi, le sélectionneur des Pays-Bas.

Les deux anciens maîtres à jouer du milieu de terrain se sont affrontés plusieurs fois au cours de leur carrière, sous les couleurs de leurs clubs de longue date, le Bayern Munich et le FC Barcelone, ainsi qu’avec leurs sélections nationales, l’Allemagne et l’Espagne. Le technicien hors pair a laissé à Schweinsteiger une impression exceptionnelle.

Avant le dernier match de poule de l’équipe d’Allemagne en Ligue des nations contre l’Elftal de Xavi , la présentatrice d’ARD Esther Sedlaczek a interrogé l’homme de 42 ans sur ses souvenirs de l’Espagnol. « Après notre titre de champions du monde, j’étais au restaurant, quelque part sur une île en Méditerranée, s’est souvenu Schweinsteiger. Et soudain, il est apparu avec Pedro et David Villa. Ils sont alors venus nous féliciter très poliment. »

Il a poursuivi : « C’est vraiment un jeune homme très respectueux. Comme adversaire, il a toujours été poli, fair-play et il a incroyablement bien joué au football. Avec lui, on avait toujours l’impression que le ballon lui collait aux pieds. »

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À l’exception d’un passage de quatre ans au Qatar en fin de carrière, Xavi a passé toute sa carrière au Barça. Milieu offensif, il a façonné le jeu de l’équipe légendaire de Pep Guardiola, qui a dominé l’Europe entre 2009 et 2011 et remporté notamment deux Ligues des champions. Aujourd’hui âgé de 46 ans, il a disputé 767 matches avec le club catalan, inscrit 85 buts et délivré 186 passes décisives. Champion du monde et d’Europe, il a remporté 25 titres avec Barcelone.

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Le style de jeu de Xavi rappelait à Schweinsteiger celui de Johan Cruyff. « Je crois qu’il se sent très bien ici, au sein de l’équipe nationale néerlandaise », a-t-il conclu.

Getty Images

Où Xavi a-t-il exercé comme entraîneur principal ?

Xavi a mis fin à sa carrière en 2019. Il s’est alors immédiatement lancé dans une carrière d’entraîneur, avec Al-Sadd comme première étape. En 2021, il est revenu à Barcelone et a été l’entraîneur principal du club de son cœur pendant environ deux ans et demi. Cet été, il a succédé, de façon assez surprenante, à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman. Ce dernier avait annoncé sa démission après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Xavi a signé avec la fédération néerlandaise KNVB un contrat courant jusqu’en 2030. Ses débuts ont été plutôt prometteurs : l’Oranje est restée invaincue lors de ses cinq premiers matches sous sa direction. Le temps fort a été le festival offensif contre la Grèce (7-0), à la fin de la semaine dernière.