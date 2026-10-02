L'arbitre portugais João Pinheiro revient sur le devant de la scène, mais cette fois dans l'un des matchs les plus en vue de la Coupe du Golfe 27, après que son nom a récemment été associé à un incident retentissant avec Lionel Messi, en plus d'un certain nombre de décisions arbitrales ayant suscité la polémique dans les compétitions européennes et internationales.

Tous les regards se tourneront, samedi soir, vers le stade Al-Inma de la cité sportive du roi Abdallah à Djeddah, pour suivre la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Qatar, en demi-finale de la Coupe du Golfe arabe.

La sélection saoudienne aborde la rencontre avec un moral élevé, après avoir terminé en tête du groupe 1 avec un parcours sans faute, ayant signé trois victoires consécutives face au Koweït 1-0, à Oman 3-0 et à l'Irak 2-0.

En face, la sélection qatarie s'est qualifiée après avoir occupé la deuxième place du groupe 2 avec 7 points, à égalité avec les Émirats arabes unis, qui ont pris la tête à la différence de buts. Le Qatar s'est imposé face à Bahreïn 2-0 et au Yémen 1-0, avant de faire match nul contre les Émirats arabes unis 1-1.

Le journal saoudien « Al-Riyadhia » a révélé que João Pinheiro dirigera la confrontation très attendue entre l'Arabie saoudite et le Qatar, sachant qu'il a déjà arbitré le match entre l'Arabie saoudite et le Koweït lors de l'ouverture de la Coupe du Golfe 27.









Pinheiro, âgé de 38 ans, possède l'insigne international depuis 2016 et a déjà dirigé de nombreux grands matchs aux niveaux européen et international.

L'arbitre portugais était présent à la Coupe du monde 2026, et parmi ses matchs les plus marquants figure la confrontation entre l'Argentine et la Suisse en quart de finale, qui s'est soldée par une victoire de l'Argentine 3-1 après prolongation.

Lors de ce match, Pinheiro a eu une vive discussion avec Lionel Messi, après que la star argentine a exprimé son désaccord sur la manière dont l'arbitre s'adressait à lui, le pointant de la main et lui demandant de le respecter.

Selon ce que les médias ont rapporté de l'échange entre les deux hommes, Messi a demandé à l'arbitre de lui parler de manière convenable, affirmant qu'il le traitait lui-même de la même façon.









Pinheiro n'a brandi aucun carton à l'encontre de Messi, avant de préciser par la suite que de tels échanges se produisent de manière naturelle avec les joueurs, mais que la présence d'un nom de l'envergure de Messi a fait que l'incident a bénéficié d'une large attention.

La polémique autour de Pinheiro ne se limite pas à l'incident avec Messi, puisqu'il a déjà fait l'objet de critiques lors de l'arbitrage du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions d'Europe entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, en raison de la non-attribution d'un penalty réclamé par le club allemand à la suite d'une main dans la surface de réparation.

Pinheiro a également dirigé le match entre la Suisse et la Bosnie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui a vu l'expulsion du défenseur bosnien Tarik Mehremović, dans une rencontre marquée par plusieurs décisions arbitrales remarquées.

Entre l'incident avec Messi et la polémique européenne, João Pinheiro aborde un nouveau test à Djeddah, lorsqu'il dirigera la confrontation décisive entre l'Arabie saoudite et le Qatar, à la recherche du billet pour la finale de la Coupe du Golfe 27.