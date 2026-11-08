Le Français Antoine Griezmann, joueur d'Orlando City, a réagi au but de son ancien club, l'Atlético Madrid, dans les filets du Barça, lors du choc disputé ce soir au stade Metropolitano, en Liga.

L'Atlético Madrid a ouvert le score face au Barça lors de la rencontre disputée au stade Metropolitano, dans le cadre de la 15e journée du championnat d'Espagne, après que Giuliano Simeone a su concrétiser le bon départ des locaux par un premier but, profitant d'une passe précise de l'Argentin Julián Álvarez.

Griezmann, qui a lui aussi porté le maillot du Barça par le passé, a salué le but de Giuliano Simeone, d'autant plus que le joueur des Rojiblancos a célébré son but en exécutant la célèbre danse du Français.

Griezmann a publié sur Instagram une photo de la célébration accompagnée d'une série d'émojis et de la mention « Je vous aime », affirmant ainsi son soutien à l'équipe qu'il supporte ce soir.