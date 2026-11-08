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Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Il a imité sa danse » : la réaction enflammée de Griezmann au but de Giuliano Simeone contre Barcelone

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
G. Simeone
A. Griezmann
Espagne
Argentine
France

Sommet explosif en Liga

Le Français Antoine Griezmann, joueur d'Orlando City, a réagi au but de son ancien club, l'Atlético Madrid, dans les filets du Barça, lors du choc disputé ce soir au stade Metropolitano, en Liga.

L'Atlético Madrid a ouvert le score face au Barça lors de la rencontre disputée au stade Metropolitano, dans le cadre de la 15e journée du championnat d'Espagne, après que Giuliano Simeone a su concrétiser le bon départ des locaux par un premier but, profitant d'une passe précise de l'Argentin Julián Álvarez.

Griezmann, qui a lui aussi porté le maillot du Barça par le passé, a salué le but de Giuliano Simeone, d'autant plus que le joueur des Rojiblancos a célébré son but en exécutant la célèbre danse du Français.

Griezmann a publié sur Instagram une photo de la célébration accompagnée d'une série d'émojis et de la mention « Je vous aime », affirmant ainsi son soutien à l'équipe qu'il supporte ce soir.

 

 

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