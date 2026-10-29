L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a essuyé de vives critiques après la défaite surprise concédée face à Al-Shamal, au Qatar, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Hilal s'est incliné face à Al-Shamal sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes avant-hier, mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journaliste saoudien Abdullah Falata s'est moqué de la manière dont Inzaghi a géré la rencontre, estimant qu'il a été le premier responsable de cette défaite, en raison des choix tactiques qu'il a opérés.

Falata a déclaré, dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah », diffuseur de la Saudi Pro League : « J'ai renoncé à dire que l'argent fait tout après ce que j'ai vu d'Al-Hilal. Parfois, vous avez l'argent, mais votre entraîneur vient tout gâcher. »

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Et de préciser : « L'argent ne fait pas tout, il faut un entraîneur qui sache comment gérer cet argent. L'équipe possède des joueurs dont la valeur atteint un milliard (de riyals), et voilà qu'il (Inzaghi) vient placer tous les joueurs titulaires sur le banc des remplaçants. »

Il a ajouté : « Il (Inzaghi) a considéré qu'Al-Shamal était une équipe récente, alors qu'elle a joué le titre du championnat qatari la saison dernière et qu'elle possède des joueurs de talent, au premier rang desquels Riyad Mahrez. »

Il a nuancé : « Il est vrai que ce n'est pas la fin du parcours, ni la finale de la compétition, mais Al-Hilal a sa fierté, et il n'est pas acceptable de se résigner de cette manière, en laissant tous les titulaires en dehors du terrain. »

Il a poursuivi : « Inzaghi a aligné des joueurs de second rang, tous éloignés du rythme des matchs, et il est venu avec un mélange étrange, voué à la défaite. Il porte la responsabilité de cette défaite sans la moindre discussion. »

Et de conclure : « Tout entraîneur a le droit de procéder à une rotation, mais ce qui s'est passé n'est pas une rotation. C'est de l'insouciance, un sabotage de l'équipe et un manque de respect envers l'adversaire. Voilà pourquoi Inzaghi a amplement mérité cette défaite. »

Rappelons qu'Inzaghi a disputé le match face à Al-Shamal avec seulement 3 joueurs issus de l'effectif habituel, à savoir les latéraux Mouteb Al-Harbi et Theo Hernandez, ainsi que le milieu de terrain Mohamed Kanno, s'appuyant sur les remplaçants pour le reste de la composition.