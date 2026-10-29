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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

« Il a gaspillé l'argent d'Al-Hilal » : attaque en règle contre Inzaghi après la défaite face à Al-Shamal

S. Inzaghi
Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

L'entraîneur italien a connu sa deuxième défaite de la saison

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal en Arabie saoudite, a été la cible de vives critiques après la défaite surprise concédée face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal s'est en effet incliné face à Al-Shamal sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes avant-hier mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, dans la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le journaliste saoudien Abdullah Falatah s'est moqué de la manière dont Inzaghi a géré le match, estimant qu'il était le premier responsable de cette défaite, en raison des choix techniques qu'il a opérés.

Falatah a déclaré, dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah », diffuseurs de la Roshn Saudi League : « Je suis revenu sur l'idée que l'argent fait tout après ce que j'ai vu d'Al-Hilal. Parfois tu as l'argent, mais ton entraîneur vient tout gâcher. »

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Il a précisé : « L'argent n'est pas tout, il faut un entraîneur qui sache comment gérer cet argent. L'équipe possède des joueurs dont la valeur atteint un milliard (de riyals), puis lui (Inzaghi) vient placer tous les titulaires sur le banc des remplaçants. »

Il a ajouté : « Lui (Inzaghi) a considéré qu'Al-Shamal était une équipe récente, alors qu'elle a disputé le titre du championnat qatari la saison dernière et qu'elle compte des joueurs de qualité, à leur tête Riyad Mahrez. »

Il a nuancé : « Il est vrai que ce n'est pas la fin du parcours, ni le match final de la compétition, mais Al-Hilal a sa fierté, et il ne convient pas qu'il abdique de cette façon, en laissant tous les titulaires en dehors du terrain. »

Il a poursuivi : « Inzaghi a aligné des joueurs de second plan, tous éloignés de l'ambiance des matches, et il a concocté un mélange étrange qui mène à la défaite. Il porte la responsabilité de cette défaite sans la moindre contestation. »

Il a conclu : « Tout entraîneur a le droit de procéder à une rotation, mais ce qui s'est passé n'est pas une rotation, c'est de l'inconscience, un sabotage de l'équipe et un manque de respect envers l'équipe adverse. C'est pourquoi Inzaghi a amplement mérité la défaite. »

Rappelons qu'Inzaghi a disputé le match face à Al-Shamal avec seulement 3 joueurs parmi les éléments titulaires, à savoir les latéraux Mteb Al-Harbi et Theo Hernández, ainsi que le milieu de terrain Mohamed Kanno, tandis qu'il s'est appuyé sur les remplaçants pour le reste de la composition.

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