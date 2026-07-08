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Il a franchi la ligne rouge… Un sénateur paraguayen accuse publiquement Mbappé d’« homosexualité »

Paraguay vs France
Paraguay
France
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Kylian Mbappé
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France
É.-U.

La pression ne relâche pas sur Kilián

Un sénateur paraguayen fraîchement élu a rejoint la vague de critiques visant l'attaquant français Kylian Mbappé à l'issue du match de la Coupe du monde 2026 entre les deux nations.

Le conflit a éclaté après la rencontre entre le Paraguay et la France, lorsque le gardien Orlando Gil s’est accroché avec Mbappé, exacerbant les tensions entre les supporters paraguayens et l’attaquant du Real Madrid.

La sénatrice Celeste Amarilla a ensuite multiplié les déclarations à l’encontre de la star des « Bleus », allant jusqu’à tenir des propos racistes.

Aujourd’hui, son collègue au Sénat, Juan Carlos « Nano » Glaferna, a emboîté son pas et ses propos sur Mbappé ont franchi toutes les limites.

Selon le journal « Marca », le sénateur Juan Carlos a accusé la star française d’« homosexualité ».

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France
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Lors de son intervention au Sénat, il a déclaré : « Caseres (le joueur paraguayen) devait marquer l’un des meilleurs joueurs du monde, à savoir cet arrogant de Mbappé. »

Il a ajouté : « À un moment du match, cet arrogant a dit à Cáceres : “Tu veux m’embrasser ?” Cáceres lui a répondu : “Pourquoi pas, puisque nous sommes là.” »

Il a également insinué l’homosexualité du joueur en déclarant : « Mbappé a déjà eu des antécédents avec des hommes. »

Le joueur argentin avait rapporté à la chaîne TyC Sports, après l’élimination du Paraguay de la compétition suite à sa défaite 0-1 face à la France en huitièmes de finale : « Mbappé m’a dit : “Quoi ? Tu veux m’embrasser ?”... Je lui ai répondu : “D’accord, puisque tu es là.” »

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