Comme le rapporte Sky, le Borussia Dortmund s’intéresse actuellement en priorité à Ethan Nwaneri. Le directeur général sportif Lars Ricken et le directeur sportif Ole Book, qui n’ont pas effectué le déplacement pour le match de Coupe d’Allemagne sur la pelouse du HEBC Hambourg, pensionnaire d’Oberliga, mardi,, étudient actuellement dans quelle mesure un prêt du joueur offensif d’Arsenal serait possible.

Un bon point pour le BVB : le club avait déjà tenté de recruter Nwaneri l’an dernier. À l’époque, le Borussia voulait conclure un transfert définitif et, selon Sky, Nwaneri aurait également volontiers rejoint Dortmund. Toutefois, le club de Bundesliga et les Londoniens n’étaient pas parvenus à un accord dans les négociations sur l’indemnité de transfert.

Les discussions avec Nwaneri pourraient désormais être plus faciles, puisqu’il y a déjà eu un contact en 2025. Le BVB aurait encore d’autres options sur sa liste, mais Jadon Sancho ne jouerait toutefois pas un grand rôle selon Sky. Un nouveau retour de l’ancien joueur de Dortmund, toujours sans club après la fin de son contrat à Manchester United, avait rapidement alimenté les spéculations après le choc Konstantelias.

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Nwaneri serait un profil de joueur similaire à celui du Grec, que le vice-champion d’Allemagne avait recruté tout récemment pour 26 millions d’euros d’indemnité de transfert en provenance du PAOK Salonique. Lors de ses deux premières apparitions officielles avec le BVB contre le Bayern Munich (Supercoupe, 1-2) et le Hambourg SV (Bundesliga, 2-0), Konstantelias avait immédiatement séduit, mais il a subi une rupture des ligaments croisés contre le HSV et sera donc absent pendant de longs mois. Le temps presse pour réagir une nouvelle fois sur le marché des transferts, puisque le mercato estival ferme en Allemagne mardi 1er septembre à 20 heures.

Le BVB va-t-il recruter Ethan Nwaneri d’Arsenal ?

Concernant Nwaneri, le problème pourrait toutefois venir du fait qu’Arsenal souhaiterait, selon certaines informations, plutôt vendre le joueur de 19 ans que le prêter à nouveau. Lors de la seconde moitié de la saison passée, Nwaneri avait évolué en prêt à l’Olympique de Marseille et a signé deux buts et une passe décisive en onze apparitions avec le club français. Dans l’ensemble, ce prêt s’est toutefois révélé plutôt décevant, et Nwaneri n’a presque plus joué à Marseille durant les dernières semaines de la saison passée.

Natif de Londres, Nwaneri était autrefois considéré à Arsenal comme un super-talent et avait fait ses débuts en Premier League en septembre 2022 à l’âge de 15 ans. Le milieu offensif de l’équipe d’Angleterre espoirs n’a toutefois pas encore réussi à s’imposer définitivement chez les Gunners, même s’il a régulièrement laissé entrevoir son immense potentiel. Au total, Nwaneri a disputé à ce jour 51 matches officiels avec Arsenal, où il est sous contrat jusqu’en 2030, pour dix buts.