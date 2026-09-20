La première mi-temps du derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, au stade Wanda Metropolitano, s'est déroulée dans une atmosphère électrique, les accrochages, les frictions et les tacles appuyés ayant dominé le déroulement de la rencontre, dans un contexte de protestations des joueurs du Real Madrid contre plusieurs décisions arbitrales.

Le Real Madrid a protesté contre deux interventions en particulier, ses joueurs estimant que Cuti Romero et Kang-in Lee avaient commis des fautes qui auraient pu justifier une sanction plus sévère, les contestations s'étant poursuivies tout au long de la première période.

Peu avant la fin de la première mi-temps, Kang-in Lee est intervenu violemment par derrière sur Federico Valverde au milieu du terrain, à proximité de l'arbitre Ortiz Arias, qui a accordé un coup franc en faveur du Real Madrid sans brandir de carton jaune à l'encontre du joueur de l'Atlético.

Le ralenti télévisé a montré que le tacle du joueur coréen s'est produit directement sur la cheville de Valverde, qui s'est tordue à la suite du contact, avant que le joueur du Real Madrid ne proteste contre l'action, tandis que l'arbitre s'est contenté de siffler la faute.

Ce tacle a soulevé des interrogations sur la sanction appropriée, d'autant que l'intensité du contact n'était pas pleinement perceptible pour l'arbitre au moment même de l'action, avant que le ralenti télévisé n'en révèle davantage les détails.