Des rapports de presse ont révélé la date de l'arrivée du Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, au stage d'Al-Nassr, après s'être rapproché d'un transfert officiel.

Des rapports de presse avaient déjà révélé qu'Al-Nassr était proche de recruter Samu Costa lors du mercato estival en cours, pour remplacer le milieu de terrain croate Marcelo Brozović, parti à l'issue de la saison dernière.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le milieu de terrain portugais avait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers du Real Majorque, après avoir finalisé son transfert vers Al-Nassr.

Le journal a précisé que Samu Costa rejoindra le stage d'Al-Nassr au Portugal dans les prochains jours, afin de commencer sa préparation pour la nouvelle saison sous la direction de l'entraîneur australien Ange Postecoglou.

Samu Costa sera la première recrue signée par Al-Nassr lors du mercato estival en cours, le club n'ayant encore recruté aucun joueur en raison de la crise financière qu'il traverse.

Samu Costa possède un parcours remarquable, passé en grande partie en Espagne, où il a joué pour Almería entre 2020 et 2023, avant de rejoindre le Real Majorque, club pour lequel il évolue encore actuellement.

Sur le plan international, Costa a débuté son aventure avec la sélection du Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo depuis octobre 2024, mais il n'a disputé que 7 matches avec elle.

Le joueur de 25 ans a été convoqué pour participer avec le Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il n'a disputé qu'une seule rencontre, en tant que remplaçant, durant 20 minutes, lors du match nul et vierge contre la Colombie, au troisième tour de la phase de groupes.