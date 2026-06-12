Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Il a failli battre le record de Pelé… Un joueur mexicain entre dans l'histoire de la Coupe du monde

G. Mora
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Mexique
Afrique du Sud

À seulement {âge} ans, Gilberto Mora fait son entrée dans le club très select des plus jeunes joueurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Le jeune Gilberto Mora, international mexicain, a marqué l’histoire de la Coupe du monde en prenant part au match d’ouverture de l’édition 2026 face à l’Afrique du Sud.

L’équipe du Mexique, co-organisatrice de la compétition avec les États-Unis et le Canada, a dominé l’Afrique du Sud 2-0 jeudi soir au stade Azteca.

L’entraîneur Javier Aguirre l’a d’abord laissé sur le banc avant de l’introduire à la 66^e minute en remplacement de son coéquipier Bryan Gutiérrez.

D’après les données d’Opta, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde à porter le maillot d’un pays organisateur, à l’âge de 17 ans et 240 jours.

Lire aussi :

75 %... Une curieuse paradoxe entre la Coupe du monde 2022 et l'ouverture de celle de 2026

Coupe du monde
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
Afrique du Sud crest
Afrique du Sud
RSA
Coupe du monde
Mexico crest
Mexico
MEX
République de Corée crest
République de Corée
CDS

Selon le site français « Stats Foot », il pointe également comme le sixième plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde.

Il succède ainsi à cinq autres jeunes talents : l’Irlandais Norman Whiteside (17 ans et 41 jours), le Camerounais Samuel Eto’o (17 ans et 99 jours), le Nigérian Femi Obabonmi (17 ans et 101 jours), le Camerounais Samuel Olimbi (17 ans et 185 jours) et le Brésilien Pelé (17 ans et 235 jours).

Publicité