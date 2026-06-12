Il a failli battre le record de Pelé… Un joueur mexicain entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Le jeune Gilberto Mora, international mexicain, a marqué l’histoire de la Coupe du monde en prenant part au match d’ouverture de l’édition 2026 face à l’Afrique du Sud.

L’équipe du Mexique, co-organisatrice de la compétition avec les États-Unis et le Canada, a dominé l’Afrique du Sud 2-0 jeudi soir au stade Azteca.

L’entraîneur Javier Aguirre l’a d’abord laissé sur le banc avant de l’introduire à la 66^e minute en remplacement de son coéquipier Bryan Gutiérrez.

D’après les données d’Opta, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde à porter le maillot d’un pays organisateur, à l’âge de 17 ans et 240 jours.

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Selon le site français « Stats Foot », il pointe également comme le sixième plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde.

Il succède ainsi à cinq autres jeunes talents : l’Irlandais Norman Whiteside (17 ans et 41 jours), le Camerounais Samuel Eto’o (17 ans et 99 jours), le Nigérian Femi Obabonmi (17 ans et 101 jours), le Camerounais Samuel Olimbi (17 ans et 185 jours) et le Brésilien Pelé (17 ans et 235 jours).