« J’ai dit aux gars avant le match : j’ai déjà coaché quelques matches dans ma vie, et je n’ai encore jamais vu un match être mauvais quand le contre-pressing crève le plafond. Et aujourd’hui, le contre-pressing a crevé le plafond », a salué Klopp après le coup de sifflet final jeudi soir sur ZDF, en louant le comportement de ses joueurs dans le travail sans ballon.

« On ne va pas s’emballer maintenant, mais on a eu une très bonne entame de match, on aurait pu marquer quelques buts de plus après des récupérations de balle… Les ballons qu’on a joués, c’était fou », a poursuivi Klopp. Dans une prestation dominatrice de l’équipe d’Allemagne pendant plus de 90 minutes, il avait fallu attendre la 39e minute, en raison de nombreuses occasions manquées, pour que le milieu de terrain Tom Bischof débloque enfin la situation et ouvre le score.

« Tout le positionnement dans la surface est incroyable. C’est de ça qu’il s’agit, avoir le courage », a souligné Klopp au sujet de l’action du 1:0, avant de développer sur le contre-pressing, si décisif dans sa manière de jouer et si efficace contre les Serbes : « Nous pouvons nous permettre toutes les libertés, toutes les audaces, tous les risques, si nous récupérons le ballon ensemble. » La star du Bayern, Bischof, a de son côté plaisanté au sujet de sa célébration après son premier but pour l’Allemagne lors de sa deuxième sélection : « J’ai déjà mal aux genoux à cause de la glissade sur les genoux. Mais je prends, c’était une sensation indescriptible. »

Qu’a dit Jürgen Klopp sur la prestation défensive de l’équipe d’Allemagne contre la Serbie ?

Klopp a également mis en avant la prestation de la ligne défensive articulée autour des deux défenseurs centraux Waldemar Anton et Malick Thiaw : « La dernière ligne a super bien défendu vers l’avant. Sans le ballon, c’était exceptionnel, et avec le ballon, nous avons tout simplement joué un football merveilleux », a déclaré le technicien de 59 ans.

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L’excellent Florian Wirtz, qui avait été à l’origine du but de l’ouverture du score, a inscrit le but du 2:0 final après un peu plus d’une heure de jeu grâce à une action extrêmement spectaculaire, scellant ainsi la première victoire sous Klopp. « Si tu défends de manière compacte, alors tu peux mettre des footballeurs sur le terrain. Le mélange de football et d’état d’esprit était au top aujourd’hui. Ça doit être notre référence. C’est ce que nous voulons », a expliqué le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, indiquant qu’il mesurerait désormais ses joueurs à cette performance lors du troisième match de son mandat.

Certes, la Serbie, jusqu’ici adversaire le plus faible, n’avait « pas autant mis à l’épreuve » son équipe « dans certains domaines », a reconnu Klopp, tout en se disant en même temps certain d’une chose : « Nos actions offensives avec le contre-pressing, elles sont possibles contre n’importe quel adversaire. »

Dimanche, l’équipe d’Allemagne sera certainement davantage mise à l’épreuve lors du match retour en Grèce. Les Grecs, qui ont remporté le match aller à Augsbourg le week-end dernier sur le score de 1:0, ont eux aussi concédé un match nul 2:2 contre les Pays-Bas jeudi et occupent la tête du classement du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations avec sept points en trois matches. L’Allemagne est actuellement troisième avec quatre points.