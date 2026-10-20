Vangelis Pavlidis n’est pas de ceux à qui la réussite est tombée toute cuite dans le bec. Sa place actuelle, celle d’avant-centre titulaire dans un immense club comme le Benfica Lisbonne et de l’un des meilleurs buteurs d’Europe, il ne l’a certainement pas atteinte en ligne droite. Il lui a fallu emprunter quelques détours, mais c’est précisément ce qui rend le parcours du Grec, qui aurait désormais même éveillé l’intérêt du grand FC Barcelone et de Tottenham Hotspur, en difficulté, si passionnant.

« À Bochum, il n’aurait pas réussi à franchir le cap », expliquait il y a quelque temps à 90PLUS Thomas Reis, actuellement entraîneur principal du grand club turc Trabzonspor et autrefois entraîneur de Pavlidis chez les U19 du VfL, à propos de son ancien protégé. Pavlidis a su très tôt qu’il voulait réussir dans le football. Dès son plus jeune âge, il avait aussi compris que cela exigerait des sacrifices et qu’il devrait en faire plus que les autres.

« Les buts sont une affaire de travail. Marquer n’a rien d’automatique. Chaque séance supplémentaire aide à gagner en précision. Pour cela, il faut s’entraîner, s’entraîner et encore s’entraîner. » L’actuelle star du Benfica travaillait déjà dur à son rêve de devenir professionnel à l’adolescence. Pour le réaliser, il avait quitté sa ville natale de Thessalonique peu après son 16e anniversaire. Il jouait alors dans le petit club de Bebides 2000 et avait osé partir en Allemagne. « Le début a été difficile », se souvenait Pavlidis auprès de 90PLUS en évoquant les premiers pas de son aventure à Bochum en 2015.

Vangelis Pavlidis a vite trouvé ses marques à Bochum

Cette décision courageuse s’est logiquement accompagnée de difficultés d’adaptation : un autre pays, une langue étrangère, un football plus intense. Mais Pavlidis faisait déjà preuve d’une grande capacité d’adaptation. Il a rapidement trouvé ses marques et s’est fait remarquer lors des neuf matches qu’il a encore disputés avec les U17 du VfL Bochum en 2014-2015, avec onze contributions décisives (six buts et cinq passes décisives). Son passage chez les U19 s’est ensuite déroulé sans accroc : bien qu’il fasse partie des plus jeunes, il s’est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Reis, a marqué des buts et a même fait ses débuts professionnels en 2. Bundesliga en mai 2016, à 17 ans.

Pavlidis comptait parmi les plus grands espoirs du centre de formation de Bochum. Lors de sa deuxième année chez les U19, il a même connu sa première titularisation avec l’équipe de deuxième division. Mais, pour revenir au constat formulé plus haut par son ancien mentor Reis, il se trouvait face à un dilemme au moment de passer durablement des équipes de jeunes aux professionnels à Bochum : en 2015, le VfL avait supprimé son équipe réserve, qui n’a été rétablie qu’en 2024. Pour Pavlidis, cela signifiait qu’une fois sorti des U19, sans perspective de jouer régulièrement avec les professionnels, il n’avait tout simplement pas l’occasion de jouer.

Quand Vangelis Pavlidis a-t-il joué pour le BVB ?

La proximité avec le Borussia Dortmund, tant géographique que personnelle, tombait donc à point nommé. Jan Siewert, entraîneur de Pavlidis chez les U19 de Bochum lors de sa deuxième année dans cette catégorie, avait pris les rênes de l’équipe réserve du BVB à l’été 2017. Comme il connaissait et appréciait beaucoup Pavlidis, il a fait venir l’attaquant en prêt chez les U23 du Borussia début 2018.

Getty Images

Les débuts se sont plutôt bien passés. Le Grec s’est immédiatement imposé comme titulaire, a accumulé un précieux temps de jeu et a inscrit quatre buts lors de ses sept premiers matches de Regionalliga. Mais la saison suivante a été moins réjouissante, car un homme qui représente aujourd’hui près de 250 millions d’euros est apparu pour la première fois dans l’histoire de l’ascension de Pavlidis : Alexander Isak.

Arrivé au BVB en 2017 à 17 ans, précédé d’une réputation très flatteuse, le Suédois n’a, comme chacun sait, jamais réussi à percer à Dortmund. Lors de la première moitié de la saison 2018-2019, Isak a beaucoup joué avec l’équipe réserve, simplement pour avoir du temps de jeu. L’entraîneur Siewert aurait sans doute aimé continuer à miser pleinement sur Pavlidis, mais Isak lui a été préféré. Pavlidis a ainsi été de plus en plus souvent cantonné à un rôle de joker, ne jouant fréquemment que quelques minutes, voire pas du tout, et a perdu le rythme. En janvier 2019, peu avant que son mentor Siewert quitte le BVB II pour Huddersfield, Pavlidis a lui aussi quitté Dortmund.

Il n’est toutefois pas retourné à Bochum, préférant être de nouveau prêté. Il a pris la direction des Pays-Bas, convaincu de pouvoir jouer en première division avec Willem II. Un pari parfaitement réussi, même si Alexander Isak aurait, là encore, pu lui barrer la route en Eredivisie. L’actuelle star de Liverpool, dont les transferts ont déjà coûté au total près de 250 millions d’euros (246,1 millions exactement) et pour qui les Reds ont déboursé à eux seuls la coquette somme de 145 millions d’euros en 2025, a lui aussi rejoint Willem II en prêt, une semaine seulement après Pavlidis.

Vangelis Pavlidis et Alexander Isak ont fait sensation ensemble à Willem II

Mais alors qu’Isak avait freiné la progression de Pavlidis dans l’équipe réserve de Dortmund, il y avait souvent de la place pour les deux à Willem II. En Eredivisie, ils ont formé un duo offensif parfaitement complémentaire : parfois alignés ensemble en pointe, parfois avec l’un des deux décalé sur une aile. Il arrivait aussi que Pavlidis débute sur le banc, avant de se montrer convaincant en entrant en jeu.

Ses performances ont en tout cas largement suffi à convaincre le club de le recruter définitivement, une fois Isak parti pour la Real Sociedad après six mois. À l’été 2019, Willem II n’a versé que 250 000 euros à Bochum pour Pavlidis. Un peu plus de sept ans plus tard, l’international grec vaut plusieurs fois cette somme et dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros au Benfica.

De 250 000 euros à 100 millions d’euros : la progression est vertigineuse. Et c’est bien ainsi que se sont déroulées les dernières années de Pavlidis. Lors de sa première saison complète à Willem II, il est devenu indispensable à la pointe de l’attaque. Ses buts ont largement contribué à la cinquième place obtenue en 2020 par le club historique de Tilbourg, son meilleur classement depuis sa deuxième place en championnat en 1999.

Vangelis Pavlidis et son but qui rappelait Zlatan Ibrahimovic

En 2020-2021, Pavlidis a encore marqué régulièrement, attirant davantage l’attention de clubs plus ambitieux, et a terminé la saison en beauté. Lors de la dernière journée, en mai 2021, l’ancien joueur de Bochum a inscrit, au cours d’une victoire 2-1 contre Fortuna Sittard, un but rappelant le légendaire exploit en solitaire de Zlatan Ibrahimovic avec l’Ajax contre le NAC Breda en 2004.

Servi dos au but à 25 mètres de la cage, Pavlidis s’est débarrassé de son adversaire, s’est retourné, puis a éliminé trois autres joueurs de Sittard, laissant certains d’entre eux sur place, avant de marquer d’un petit lob plein de sang-froid à cinq mètres du but. Un exploit individuel incroyable grâce auquel Pavlidis a été nommé quelques mois plus tard pour le Prix Puskás de la FIFA, qui récompense le plus beau but de l’année dans le monde.

À 22 ans, l’avant-centre pur a franchi une nouvelle étape dans sa carrière à l’été 2021 en rejoignant l’AZ Alkmaar pour 2,5 millions d’euros. Il y a poursuivi sa progression de façon constante, a également acquis de l’expérience sur la scène internationale et a terminé meilleur buteur d’Eredivisie en 2024 avec 29 réalisations. « Il a cette immense volonté de toujours progresser, et c’est ce qui explique sa réussite actuelle. Je le crois tout à fait capable de rejoindre l’un des cinq grands championnats », disait son mentor Siewert au printemps 2024 à propos de Pavlidis, alors courtisé, semble-t-il, par des clubs ambitieux de Bundesliga, mais surtout de Premier League.

Getty Images

Ce n’est finalement pas l’un des cinq grands championnats qu’il a rejoint. À l’été 2024, Pavlidis a toutefois signé au Benfica, un club de renommée mondiale qui lui garantit habituellement de jouer la Ligue des champions. Prouver également ses qualités de buteur dans cette compétition était le prochain grand objectif du natif de Thessalonique. Il l’a vite atteint : il a inscrit sept buts en Ligue des champions en 2024-2025.

Vangelis Pavlidis : courtisé par le FC Barcelone après son triplé ?

Pavlidis a notamment joué un rôle majeur dans la qualification du Benfica pour les huitièmes de finale, où l’attendait le FC Barcelone, en inscrivant le but de la victoire 1-0 à l’aller, puis un but et en délivrant une passe décisive lors du match nul 3-3 au retour contre l’AS Monaco en barrages. Les Portugais ont certes été éliminés par le Barça, mais les Barcelonais doivent surtout garder en mémoire leur spectaculaire victoire 5-4 en phase de ligue quelques semaines plus tôt. Et, plus que tout, Pavlidis, auteur de trois buts contre le grand club espagnol lors de cette rencontre.

Il n’est donc pas étonnant que Barcelone ait, semble-t-il, envisagé de recruter Pavlidis l’été dernier. Les Catalans l’auraient considéré comme une solution de repli pour la pointe de l’attaque, après que leurs démarches pour attirer leur cible prioritaire, Julian Alvarez (Atlético de Madrid), se sont révélées sans perspective de succès.

Reste à savoir s’ils auraient eu davantage de chances avec Pavlidis. Le buteur est en effet sous contrat à Lisbonne jusqu’en 2029, sa clause libératoire de 100 millions d’euros est élevée et le Benfica n’envisageait absolument pas de céder l’un de ses joueurs les plus importants lors du mercato écoulé. Mais la situation pourrait désormais évoluer. Selon A Bola , les Spurs, en difficulté et de nouveau englués dans le bas du classement, ont fait de Pavlidis leur priorité absolue pour l’hiver. Rien d’étonnant au vu de l’impressionnant bilan du Grec, auteur de 15 buts en 15 matches officiels, et de l’attaque poussive des Spurs (6 buts en 7 matches de championnat).

À 27 ans, Pavlidis entre tout juste dans les meilleures années de sa carrière. Il a donc encore le temps de rejoindre un jour l’un des cinq meilleurs championnats du monde, au fil de son parcours à travers l’Europe, commencé à Bochum à 16 ans.