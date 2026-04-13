L’attaquant palestinien Wissam Abu Ali, qui évolue sous les couleurs du club américain Columbus Crew, a ressenti une douleur au genou lors de la rencontre face à Orlando City, conclue sur le score de 1-1 dans le cadre du championnat américain. Cette blessure a immédiatement alerté le staff technique.

Les problèmes de l’attaquant ont commencé dès la 16^e minute, lorsque le jeu a été interrompu après un contact avec Brian Ogida. Il est immédiatement tombé en se tenant le genou, avant l’intervention du staff médical pour les premiers soins.

Bien qu’il soit revenu sur la pelouse pour terminer la rencontre, le joueur manifestait toujours des signes de gêne.

À la 32^e minute, il s’est de nouveau effondré dans la surface de réparation, sans aucun contact avec un adversaire, et a immédiatement demandé à être remplacé avant de quitter la pelouse sur une civière, accentuant les craintes sur la gravité de sa blessure.

Cette mésaventure rappelle une blessure similaire subie la saison dernière face au Toronto FC.

Cette saison, l’attaquant avait réalisé un excellent début avec Columbus Crew, inscrivant 5 buts et délivrant 1 passe décisive en 7 matchs, pour un temps de jeu total d’environ 500 minutes.

Après la rencontre, l’entraîneur Henrik Redström a reconnu ne pas encore connaître la gravité exacte de la blessure, indiquant que le joueur allait passer des examens approfondis pour obtenir un diagnostic précis.

« La blessure est préoccupante, mais je ne peux rien affirmer pour l’instant », a déclaré Ridström, précisant que la décision de laisser le joueur reprendre après la première alerte avait été prise en accord avec le staff médical. Il a réitéré sa confiance dans l’équipe soignante, estimant qu’il s’agissait peut-être simplement d’un « coup de malchance ».