« Il a été enlevé par des extraterrestres » : l'histoire de la plus étrange théorie du complot justifiant la baisse de niveau de Vinicius

Tout le monde a remarqué que le Brésilien Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, affiche un rendement modeste cette saison, au point d'être menacé de perdre sa place dans le onze de départ sur lequel s'appuie l'entraîneur portugais José Mourinho.

Ces derniers jours, une théorie du complot s'est répandue sur les réseaux sociaux, à tel point que des journaux comme « Marca » y ont réagi et en ont détaillé le contenu.

Cette théorie du complot, qui circule massivement notamment au Brésil, prétend que Vinicius a disparu dans des circonstances mystérieuses et que le joueur du Real Madrid a été remplacé par un sosie afin d'honorer ses contrats publicitaires.

Certains internautes affirment que le joueur apparu lors du rassemblement de la sélection brésilienne et de la confrontation face à l'Australie n'est pas le vrai Vinicius, arguant que le « Vinicius du Brésil » ne porte pas le tatouage présent sur la cuisse du « Vinicius du Real Madrid ».









Le journal espagnol a également relevé qu'« il existe une théorie du complot totalement folle selon laquelle l'agence de renseignement américaine CIA, la famille Rothschild (une dynastie européenne influente d'origine juive allemande, qui a fondé de grandes institutions bancaires et financières à la fin du XVIIIe siècle) et les élites auraient tué Vinicius et l'auraient remplacé après la Coupe du monde ».

Le changement esthétique du visage de Vinicius constitue par ailleurs un carburant qui attise ce complot étrange, né principalement sur les forums et les comptes TikTok au Brésil au cours de ce mois de septembre.









Certains sont même allés jusqu'à relier la transformation physique de Vinicius, et l'apparition de son sosie, à une prétendue invasion extraterrestre rampante durant la Coupe du monde visant à enlever Vinicius et Neymar.

La célèbre voyante brésilienne Vó Baiana a déclaré, dans une vidéo largement partagée à travers le monde : « Je dois vous dire que j'ai de nouveau rêvé d'êtres extraterrestres envahissant le stade de football de Miami. Et j'ai vu clairement comment ils ont enlevé les joueurs à bord du premier vaisseau qui est arrivé. J'étais à l'intérieur de ce vaisseau. Et quand je suis montée, le vaisseau mère est arrivé et a enlevé des milliers de personnes depuis le stade. J'ai vu des cris, des pleurs et d'innombrables souffrances. »

Le journal espagnol a conclu son article en indiquant : « Les proches du joueur et le Real Madrid lui-même ignorent totalement ces histoires et ces fausses nouvelles dénuées de sens apparues sur Internet. »