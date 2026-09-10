Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a accusé l'un des joueurs de Porto de l'avoir « harcelé » lors de la victoire de Manchester City (2-0), mardi dernier, à l'occasion de la première journée de la première phase de la Ligue des champions.

Haaland, auteur des deux buts des Citizens, s'est accroché avec Pablo Rosario, joueur de Porto, sur la pelouse du Dragão, ce qui a valu à chacun des deux joueurs un carton jaune.

Selon le journal britannique « Telegraph », Haaland a affirmé après la fin du match que le défenseur de Porto avait tenté de lui attraper les fesses pendant leur accrochage.

Haaland a déclaré à la télévision norvégienne : « J'avais très envie de marquer un triplé, et il semblait que lui (Rosario) était très déterminé à m'en empêcher. C'était un peu intéressant. Vous verrez une image de lui en train de m'attraper les fesses. Il sera intéressant de voir cette image. »

L'accrochage entre Haaland et Rosario est survenu en seconde période, après une altercation verbale entre les joueurs et le staff technique dans le tunnel pendant la pause. Alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires, des responsables de Porto ont suivi l'arbitre jusque dans le tunnel, mécontents du gardien remplaçant de Manchester City, Marcus Bettinelli.

La commission de discipline de l'UEFA évaluera l'accrochage et examinera les rapports remis par la déléguée du match Stephanie Forde et l'arbitre Szymon Marciniak. L'une des deux parties pourrait écoper d'une amende s'il est établi que des coups ont été échangés durant l'accrochage.

Le premier but de Haaland face à Porto était son troisième but de la tête en quatre matches depuis qu'il s'est rasé sa longue chevelure. Il a indiqué qu'il s'entraînait également au jeu de tête dans le jardin de sa maison avec son père Alf-Inge, ancien milieu de terrain de Manchester City.

Haaland a ajouté : « Au fil des années, j'ai beaucoup travaillé pour améliorer mon jeu de tête. Je l'ai grandement développé et c'est devenu un point fort de mes performances. Je pense que cela tient en grande partie à l'expérience. En réalité, il y a deux jours, je m'entraînais au jeu de tête avec mon père dans le jardin. »

Et il a conclu ses propos : « Je ne connais rien au repos. Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'est pas facile d'obtenir le moindre repos dans ce domaine. Pendant la trêve internationale, on dispute quatre matches en l'espace de dix ou onze jours, donc ce n'est pas simple. Mais il faut essayer de trouver quelques jours par-ci par-là pour accorder un peu de repos à son esprit. Ce n'est pas facile, mais il faut simplement essayer. »

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