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Noni Madueke n’a pas mâché ses mots au sujet de son échange houleux avec Alexis Mac Allister lors de la victoire cruciale d’Arsenal à Anfield en Premier League. L’international anglais s’est retrouvé au centre d’un examen de la VAR après une altercation qui a menacé d’éclipser une soirée historique pour Arsenal.

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La tension monte lors d’une victoire historique d’Arsenal

Arsenal a décroché une victoire retentissante (1-0) face à Liverpool, signant son premier succès dans ce stade depuis 14 ans grâce à un but de Kai Havertz qui a battu un record. Cette rencontre tendue a toutefois été marquée par une importante échauffourée en seconde période.

Tout a commencé lorsque Mac Allister a frappé Martin Odegaard, alors au sol, déclenchant une mêlée. Jurrien Timber et Madueke se sont précipités pour confronter le milieu de terrain, et le face-à-face s’est envenimé.

Alors que Madueke et Mac Allister se faisaient face, leurs têtes se sont légèrement touchées. Le joueur de Liverpool s’est ensuite jeté au sol, tentant d’obtenir une expulsion. L’arbitre Andy Madley a décidé de ne pas sortir le carton rouge, une décision rapidement validée par Stuart Attwell, à la VAR.

« Il a essayé de me provoquer pour que je prenne un carton rouge »

Interrogé par l’ancien ailier d’Arsenal Freddie Ljungberg sur Viaplay pour savoir s’il comptait échanger son maillot avec l’Argentin, l’attaquant anglais a plaisanté : « J’aurais aimé le faire. »

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Revenant sur l’incident, Madueke en a minimisé la gravité. « Je ne pense pas qu’il y ait matière à sortir un carton jaune ou rouge, a-t-il expliqué. L’arbitre ne l’a pas pensé. La VAR non plus. Nous étions donc tous d’accord là-dessus. »

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L’attaquant d’Arsenal n’a pas mâché ses mots au sujet de la simulation de son adversaire. « C’est un mouvement naturel, a ajouté Madueke. Il est évidemment malin, il a essayé de me provoquer pour que je prenne un carton rouge, mais ça n’a pas marché.

« Dans ma tête, je me disais : “Avec la VAR, c’est possible ; tout dépend de l’interprétation. Je ne sais pas ce qu’ils pensent.” Mais heureusement, ça n’a pas été le cas. »

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Des consultants dénoncent une simulation « embarrassante »

L’incident survenu à Anfield a également suscité de vives critiques de la part de la légende de Liverpool Jamie Carragher. Le consultant a salué la décision des arbitres de ne pas se laisser abuser par la chute exagérée de Mac Allister.

« Je suis ravi qu’il n’ait pas été expulsé sur cette action, a déclaré Carragher. Il faut vraiment se montrer fermes, dénoncer ces comportements et dire : “C’est embarrassant.” Je suis supporter de Liverpool et ce qu’a fait Mac Allister est ridicule. Il faut que ça cesse. »

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La scène européenne attend les champions de Premier League

Après cette victoire marquante sur les bords de la Mersey, les champions de Premier League doivent rapidement se reconcentrer sur la compétition européenne. Arsenal se déplacera sur le terrain du Slavia Prague pour son prochain match européen.

Après ce déplacement en milieu de semaine, Arsenal retrouvera la compétition nationale en accueillant Hull. Bukayo Saka étant toujours à l’infirmerie, Madueke devrait conserver sa place de titulaire et son influence offensive.