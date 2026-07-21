Il a enterré quelque chose dans la pelouse ! Une initiative insolite de Marc Cucurella dévoilée peu avant la finale de la Coupe du monde

À peine les hymnes nationaux terminés et les immenses drapeaux des deux finalistes en train d'être retirés, le nouveau latéral gauche du Real Madrid s'est soudain dirigé vers la ligne de touche. Arrivé sur place, il a feint d'ajuster ses chaussettes. Mais les images montrent clairement que l'Espagnol a dissimulé un objet dans la pelouse.

Il s’agissait vraisemblablement d’une pièce de monnaie, geste superstitieux s’il en est. Joan Capdevilla, champion du monde avec l’Espagne en 2010, a confirmé l’usage après la victoire 1-0 de la Roja en commentant la séquence vidéo : « Je vais vous confier un secret… En 2010, j’avais moi-même enterré une pièce dans la pelouse avant le coup d’envoi. J’ai déjà raconté cette histoire des dizaines de fois. Hier, j’ai demandé à Cucurella de faire exactement la même chose… Marc, je t’aime tellement. TU ES CHAMPION DU MONDE ! »

Capdevila, aujourd’hui âgé de 48 ans, occupait le même poste d’arrière gauche et figurait dans le onze de départ lors de la victoire 1-0 contre les Pays-Bas en 2010 ; le but en or avait alors été inscrit par Andrés Iniesta, également en prolongation. Seize ans plus tard, Ferran Torres a frappé dès la 106^e minute.

Avant la finale de la Coupe du monde : rebondissements autour de l’entrée sur le territoire de Capdevila

La présence de l’ancien champion sur les tribunes d’un stade de la banlieue new-yorkaise a longtemps été incertaine. Il a même dû solliciter l’aide de Donald Trump sur X, évoquant des difficultés majeures pour entrer aux États-Unis : « On vient de m’informer que je ne peux pas me rendre à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants, car ma demande d’ESTA a été refusée. » Son initiative a apparemment porté ses fruits : l’ancien footballeur professionnel et ses enfants ont tous pu prendre place dans les tribunes.

Après le match, Cucurella a répondu à ses détracteurs : « Je suis très fier, très heureux. Ce n’est pas facile d’arriver en finale en cours de carrière, surtout quand on est jeune : c’est dur et il faut prendre des décisions. Parfois, des gens vous disent que vous ne valez rien ou que vous n’y arriverez pas. À tous ceux qui m’ont dit ce genre de choses, je les remercie d’avoir pris le temps de me donner leurs conseils », a-t-il déclaré en remerciant son entourage.

Par ailleurs, le joueur de 27 ans cherche désormais un tatoueur : il avait promis, avant même la Coupe du monde, de se faire tatouer le visage de l’entraîneur Luis de la Fuente en cas de triomphe espagnol. « Je le ferai à un endroit bien visible. Je réfléchirai au emplacement précis pendant le vol du retour », a-t-il annoncé. L’initiative amuse l’entraîneur. « Il faut tenir ses promesses, et je ne suis pas si laid que ça », a expliqué de la Fuente.







