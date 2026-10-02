Selon le site Transfermarkt.de , le joueur offensif a vu sa valeur marchande augmenter de dix millions d’euros pour atteindre 180 millions d’euros. Grâce à ses grandes performances lors de la Coupe du monde, il avait déjà porté ce montant au record absolu jusque-là jamais atteint en Bundesliga, à savoir 170 millions d’euros. Le record était auparavant détenu par Erling Haaland avec 150 millions d’euros, un total qu’il avait établi en 2021 au BVB.

Olise est, une fois de plus, en état de grâce en ce début de saison. Avec son but victorieux pour l’équipe de France contre la Belgique (1-0), le joueur de 24 ans a inscrit son neuvième but en neuf matches officiels. À cela s’ajoutent cinq passes décisives, ce qui fait qu’il n’a actuellement besoin que d’environ 47 minutes par implication sur un but.

Ensuite, le nouveau sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, n’a pas tari d’éloges. « C’est un talent naturel absolu et il aime tout simplement jouer au football. Cela se voit. Il ressent le jeu. Je suis heureux d’être à ses côtés », a-t-il déclaré après le match contre la Belgique.

Transfermarkt : qui est le joueur le plus cher du monde - et devant Michael Olise ?

Rien que pour le Bayern, il totalise déjà cette saison huit buts et quatre passes décisives. À la suite de son triplé lors de l’éclatant succès 7-0 du Rekordmeister allemand face à l’Union Berlin avant la trêve internationale, le directeur sportif du FCB Max Eberl l’a aussitôt placé parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or.

Olise comme son coéquipier Harry Kane sur la liste des 30 candidats au trophée. Le dirigeant de 53 ans prêtait de toute façon de grandes chances à l’Anglais, « mais Michael s’invite aussi dans ce cercle par sa manière de jouer au football. Donc, pour moi, il fait définitivement partie des meilleurs footballeurs du monde ».

Lors du scrutin très suivi de fin octobre, seules les performances de la saison écoulée seront toutefois évaluées. Sur cette période, Olise a lui aussi su convaincre. En plus de cinq passes décisives lors de la Coupe du monde, il a terminé avec 53 (!) contributions décisives pour le Bayern.

Outre le duo complice du Bayern, Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappe (Real Madrid) font également partie des candidats au Ballon d’Or, eux qui ont récemment fortement marqué des points. Le premier est considéré, avec Erling Haaland (Manchester City), comme le joueur le plus cher du monde sur Transfermarkt.de avec 220 millions d’euros, devant Mbappe (200 millions d’euros) et Olise. La valeur marchande de Kane s’élève quant à elle à 60 millions d’euros en raison de son âge avancé (33 ans).

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