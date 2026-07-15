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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Il a dû quitter le terrain… Une blessure inquiétante pour Zakaria Hossawi lors du deuxième match amical de l'Al-Ahly

Al Ahli
Holstein Kiel
Saudi Pro League
Z. Al Hawsawi
Arabie saoudite
Allemagne

Le latéral gauche saoudien figure parmi les éléments clés d’« Al-Raqi ».

Zakaria Hawsawi, latéral droit d’Al-Ahli, s’est blessé lors du deuxième match amical disputé par le club saoudien durant son stage de préparation en Autriche en vue de la saison 2026-2027.

Les Rouge et Blanc ont croisé le fer avec le club allemand Holstein Kiel ce mercredi, à l’occasion de leur deuxième sortie amicale dans le cadre de leur stage autrichien.

À la 15e minute, le défenseur s’est effondré sur la pelouse après un choc et a dû céder sa place à Saad Al-Obaid, incapable de poursuivre.

Cette blessure inquiète les supporters d’Al-Ahli, d’autant plus que Hossawi est l’un des piliers sur lesquels s’appuie l’entraîneur allemand Matthias Jaissle depuis la saison dernière.

Les supporters attendent désormais de connaître la gravité de la blessure, la durée de son absence et ses chances d’être prêt pour le début de la saison.

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Rappelons que la rencontre face à Holstein Kiel constituait le deuxième match amical de l’équipe lors de son stage autrichien, après sa large victoire 8-0 contre Salfelden lors de la première sortie.

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