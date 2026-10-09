Konstantínos Tzolákis n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver que son transfert en Angleterre n'était pas seulement une opération onéreuse, mais un investissement dans un gardien de but exceptionnel. De son éclat avec la sélection grecque à ses arrêts décisifs sous le maillot de Hull City, le joueur de 23 ans s'impose avec force, avec des prévisions qui voient sa valeur grimper jusqu'à 80 millions d'euros, voire davantage, s'il poursuit ses prestations époustouflantes.

Les résultats de la sélection grecque au cours de la dernière période confirment qu'une génération prometteuse commence à s'imposer, mais Tzolákis demeure l'une de ses plus grandes vedettes, grâce à ses performances remarquables entre les trois bois, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Depuis sa première apparition internationale en juin 2024, le gardien a disputé la place de titulaire avec Odysséas Vlachodímos, avant que l'entraîneur Ivan Jovanović ne lui accorde sa confiance lors des quatre matches de la Ligue des Nations.

Tzolákis a été l'une des principales raisons de la première place de la Grèce dans son groupe et de sa concurrence acharnée, après que ses filets n'ont encaissé que trois buts en quatre matches, et il a préservé sa cage inviolée à deux reprises face à l'Allemagne. Il a également arrêté 15 frappes, dont huit tentatives depuis l'intérieur de la surface de réparation, et a contribué à empêcher 1,38 but attendu, selon les statistiques avancées.

Le gardien s'est particulièrement illustré face à l'Allemagne, lorsqu'il a repoussé cinq ballons, mais il a préféré attribuer le mérite au collectif, déclarant : « C'était un effort collectif. Nous avons tous défendu pendant de longues périodes, et ils n'ont pas constitué une grande menace en première mi-temps, contrairement à la seconde. »

L'éclat de Tzolákis avec la sélection n'était pas le fruit du hasard, mais le prolongement de ses performances remarquables avec l'Olympiakos, avec lequel il a remporté quatre titres du championnat grec, deux coupes nationales et une Supercoupe, en plus du sacre en Ligue Europa Conférence en 2024.

En finale face à la Fiorentina, il a joué un rôle décisif dans le sacre de son équipe, après avoir repoussé quatre frappes, toutes depuis l'intérieur de la surface de réparation, et avoir empêché 1,09 but attendu. Son intervention la plus marquante est intervenue sur la frappe d'Emmanuel Gyasi à la 69e minute, lorsqu'il a détourné le ballon de la lucarne de son but, préservant le score nul et vierge avant que le titre ne soit décroché.

L'investissement de Hull City porte ses fruits

Tzolákis a rejoint Hull City l'été dernier contre 23 millions d'euros, dans une opération qui a fait de lui le deuxième joueur le plus cher à quitter l'Olympiakos, après Kostoúlas.

Le club anglais cherchait un gardien fiable pour l'aider à rivaliser en Premier League, et il a trouvé son bonheur en la personne du gardien grec, qui possède l'expérience de la gestion de la pression malgré son jeune âge.

L'entraîneur Sergej Jakirović a expliqué que Tzolákis était le plus jeune des trois gardiens ciblés par le club, mais qu'il possédait un atout important : son expérience à l'Olympiakos, où il était habitué à de fortes pressions, ce qui pourrait rendre sa nouvelle expérience moins éprouvante sur le plan psychologique.

Ses chiffres révèlent un début solide : il a repoussé 17 frappes, dont 13 depuis l'intérieur de la surface de réparation, a réussi six dégagements, et a préservé sa cage inviolée lors de trois matches, selon les statistiques figurant dans le rapport.

Un objectif clair et une valeur appelée à grimper

Tzolákis est conscient que le passage du championnat grec à la Premier League anglaise exige une progression constante, en raison de la différence de rythme, de vitesse et de niveau de la concurrence.

Tzolákis a déclaré dans un entretien avec la « BBC » : « Lorsque tu passes du championnat grec à la Premier League anglaise, le meilleur championnat du monde, tout devient différent. Tu dois d'abord te battre pour toi-même, puis développer tes qualités. »

Il a ajouté que préserver sa cage inviolée lors de sept ou huit matches a été fixé comme objectif pour aider l'équipe à se maintenir en Premier League. Lors du dernier affrontement face à Newcastle au stade St James' Park, Tzolákis a arrêté un penalty tiré par Yoane Wissa, mais il n'a pas pu épargner à son équipe sa première défaite de la saison.

Malgré cela, ses performances ont poussé Jakirović à prédire une hausse considérable de sa valeur marchande, affirmant qu'elle pourrait atteindre 60, 70, voire 80 millions. Entre son éclat international et sa constance avec Hull City, Tzolákis semble promis à poursuivre son ascension, après être passé du statut de gardien prometteur en Grèce à celui d'un nom à suivre dans le football européen.