Les négociations autour d’un transfert de l’international italien U17 seraient ainsi dans leur phase finale et proches d’aboutir. Le milieu offensif signera un contrat de longue durée avec le club de Bundesliga.

L’annonce officielle du transfert est encore retardée à ce stade, car il faut attendre l’autorisation liée à la demande FIFA concernant les mineurs, obligatoire dans le cadre des transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans.

Pour s’attacher les services du jeune joueur, le club de la Ruhr versera une indemnité de transfert d’environ un million d’euros au CFC Gênes. Scaglione y avait seulement signé son premier contrat professionnel au début de l’année.

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Le BVB voit en Roberto Scaglione un potentiel pour les pros

Le fait que les Westphaliens déboursent une somme de cet ordre pour un joueur de 16 ans souligne l’estime sportive portée à la recrue. Le dossier n’est donc pas piloté par les responsables du centre de formation, Paul Schaffran et Thomas Broich, mais par le directeur sportif Ole Book et le directeur général sportif Lars Ricken.

Dans les plans sportifs, le milieu de terrain est certes d’abord destiné à évoluer avec les U19 ainsi qu’avec l’équipe U23, mais en interne, Scaglione est déjà perçu avec une perspective directe pour l’effectif professionnel. La cellule de recrutement dédiée aux grands talents avait observé l’Italien et le juge capable de franchir le pas vers le football chez les seniors.

Dans la course à sa signature, le BVB a devancé de prestigieux concurrents. Le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, l’Inter Milan et le Bayern Munich avaient eux aussi manifesté leur intérêt, mais ont été battus par l’offre de Dortmund, qui mettait en avant une perspective chez les professionnels.

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Qui le BVB a-t-il déjà recruté jusqu’à présent ?

Ce transfert pourrait aussi faire partie d’une stratégie ajustée sur le marché des transferts, écrit le journal. Si le dossier Scaglione évolue comme souhaité, la direction du club a l’intention, à l’avenir, d’investir plus fréquemment dans des talents internationaux de cette tranche d’âge.

Le BVB se concentre de toute façon déjà davantage sur les jeunes joueurs durant l’actuelle période des transferts. En dehors du recrutement de Joey Veerman, 27 ans, Dortmund a surtout attiré Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, des joueurs âgés principalement de 17 à 23 ans. Takato Yamamoto a également été recruté pour la deuxième équipe.

Parallèlement, le club cherche toujours à se renforcer sur le côté droit de la défense afin de compenser le départ en prêt de Yan Couto vers Côme. Parmi les candidats figure Hector Fort, 20 ans, du FC Barcelone.