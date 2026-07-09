Il a détrôné le roi d’Afrique et rivalisé avec Pelé… Bouadi inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde

Le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a dévoilé le onze de départ des « Lions de l’Atlas » pour défier la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain Ayoub Bouadi est une nouvelle fois aligné.

Ce choix confirme la confiance accordée au jeune talent, lui offrant l’occasion de poursuivre ses performances remarquables dans la compétition et d’enrichir son palmarès malgré son jeune âge.

Selon le site spécialisé Opta, le milieu de terrain, âgé de 18 ans et 280 jours, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à disputer un quart de finale de Coupe du monde.

Seul la légende brésilienne Pelé, qui avait affronté le Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde 1958 à l’âge de 17 ans et 239 jours, fait mieux.

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Outre ce record, il devient le premier joueur africain à disputer cinq matchs de Coupe du monde alors qu’il est encore adolescent, preuve de la confiance accordée par le staff des Lions de l’Atlas.

Le jeune joueur a livré des performances exceptionnelles depuis le début du tournoi, s’imposant comme l’une des révélations de cette Coupe du monde malgré sa première participation avec la sélection nationale.

Enfin, le « maestro » marocain, auteur d’une Coupe du monde éclatante aux États-Unis, attire déjà les convoitises des clubs européens cet été.