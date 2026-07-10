Il a dépensé une fortune pour elle pendant la Coupe du monde… La folie de Yamal avec sa petite amie fait polémique !

Selon la presse espagnole, Lamine Yamal, star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, aurait offert à sa compagne, l’influenceuse Inés García, deux colliers de luxe estimés à environ 45 000 euros lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol El Diario de Marca, l’attaquant de 17 ans a d’abord offert à sa compagne un collier estimé à 30 000 euros, que la jeune femme a arboré en tribunes pour soutenir « La Roja » durant la compétition et qui n’a pas échappé aux objectifs des photographes.

Le jeune joueur n’a pas en resté là : il lui a également offert un second collier orné de ses initiales (LY), estimé à 15 000 euros, geste romantique témoignant de l’attachement qu’il porte à celle qui l’a suivi tout au long de la compétition.

Alors que le jeune joueur cherche à marquer de son empreinte cette Coupe du monde, ces présents luxueux dévoilent la dimension privée de la vie de la plus jeune star de la sélection espagnole, déjà sous les feux des projecteurs sur le terrain comme en dehors.

Rappelons que Yamal dispute sa première Coupe du monde et que le sélectionneur espagnol compte sur lui pour animer l’attaque de la « Roja » dans la course au titre mondial.