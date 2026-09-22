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imago-sport-1078330004.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
Traduit par

« Il a dépassé toutes les limites » : le Real Madrid menace un journaliste qui a comparé sa chaîne à des journaux terroristes

Atlético Madrid vs Real Madrid
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Espagne

Le journaliste espagnol s'est moqué du club madrilène et l'a accusé d'être « aveugle » face aux causes de l'échec

Le Real Madrid a lancé une attaque virulente contre le journaliste espagnol Juanma Castaño, en raison de la comparaison qu'il a établie entre la chaîne officielle du club et un journal soutenant le terrorisme, et l'a menacé de recourir à la justice.

Le club madrilène a publié un communiqué officiel, ce mardi, dans lequel il a vivement critiqué les propos de Castaño, parus dans un article publié ce jour dans le journal « ABC », où il a comparé le média officiel du Real Madrid au journal « Gara ».

Selon ce qu'a rapporté le journal « Marca », Castaño a écrit dans son article, intitulé « Le Real Madrid en état de guerre » : « À la télévision officielle, qui est le journal Gara à la ligne florentinienne extrémiste, on réclame le départ des compétitions nationales. »

Le Real Madrid a estimé que cette comparaison était « totalement rejetée et absolument inacceptable », affirmant que comparer son média à un journal « lié dans son histoire au monde de l'organisation terroriste ETA constitue un franchissement extrêmement grave de toutes les limites ».

Le club a souligné dans son communiqué que « la chaîne du Real Madrid exerce de manière légitime son droit à l'information et à la défense des intérêts du club, de ses membres et de ses supporters », la décrivant comme le média officiel d'un club « qui possède une histoire s'étendant sur 124 ans et qui représente les sentiments et les valeurs de millions de supporters à travers le monde ».

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Le Real Madrid a conclu son communiqué sur un ton ferme, affirmant qu'il « se réserve le droit d'engager les mesures qu'il jugera appropriées face à une attaque inacceptable sous quelque forme que ce soit ».

Il s'agit là du deuxième communiqué officiel du Real Madrid ce jour, après en avoir publié un il y a quelques heures pour répondre à l'attaque de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole « La Liga ».

L'article de Castaño abordait les réactions des supporters du Real Madrid après le derby de la capitale face à l'Atlético de Madrid, disputé au stade « Metropolitano ».

Le journaliste a reconnu que « les deux situations les plus controversées du derby méritaient deux cartons rouges évidents », et il a également admis que le Real Madrid « a pleinement le droit d'exprimer sa colère à l'égard de l'arbitre, de la technologie vidéo et du comité des arbitres ».

Mais il a estimé en même temps que réduire les causes des difficultés du club au seul arbitrage revient, selon ses termes, « à être aveugle face à une situation qui remonte à longtemps ».

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