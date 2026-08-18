Selon ces informations, de premiers échanges seraient déjà en cours, sans être encore concrets. Nkunku est encore sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2030, mais il a récemment été écarté par l’entraîneur Ruben Amorim et devrait être cédé dès cet été. En théorie, un prêt comme un transfert définitif seraient envisageables. Leipzig ferait partie de plusieurs clubs intéressés par l’attaquant français de 28 ans. Dernièrement, Newcastle United a notamment aussi été évoqué.

Nkunku a rejoint Leipzig en 2019 en provenance de son club formateur, le Paris Saint-Germain, pour 19,5 millions d’euros, et y a connu sa grande explosion. Avec le RB, il a remporté à deux reprises la Coupe d’Allemagne et a terminé meilleur buteur de Bundesliga en 2023. Au total, il a compilé 70 buts et 56 passes décisives en 172 matches officiels.

En 2023, Nkunku a rejoint Chelsea pour 60 millions d’euros, où il n’a pas répondu aux attentes placées en lui, notamment en raison de problèmes de blessures récurrents. En 2025, il a ensuite rejoint Milan pour 37 millions. La saison passée, il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

Le RB Leipzig serait aussi sur la piste de Said El Mala

Leipzig veut absolument encore recruter un renfort de premier plan pour son secteur offensif cet été. La solution privilégiée était en réalité Fisnik Asllani, de Hoffenheim. Mais son transfert, déjà négocié, a échoué parce que le joueur de 24 ans n’a pas passé la visite médicale.

Leipzig dispose actuellement de deux avant-centres classiques avec Conrad Harder et Romulo. Sur les ailes, Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis et Ayodele Thomas sont disponibles.

Outre Nkunku, Leipzig s’intéresserait aussi à Said El Mala. Après son transfert avorté au Borussia Dortmund, le RB préparerait selon certaines informations une offre d’un montant total de 60 millions d’euros pour l’ailier gauche de 19 ans du FC Cologne.