C’est ce que rapporte le portail Bayern Insider de Christian Falk, chef du football à Bild. Selon cette source, le club munichois fait partie de plusieurs grands clubs internationaux qui ont dans leur viseur le défenseur central croate de 19 ans de Brighton & Hove Albion.

À l’heure actuelle, un recrutement de Vuskovic reste certes peu probable. La situation changerait toutefois fondamentalement si Min-Jae Kim (29 ans) et/ou Hiroki Ito (27 ans) quittaient le club. Cela créerait une vacance dans l’axe de la défense munichoise et donc de la place pour Vuskovic. Tous deux sont encore sous contrat jusqu’en 2028.

Kim fait actuellement office de joueur de rotation presque à égalité avec le duo privilégié par l’entraîneur Vincent Kompany, composé de Dayot Upamecano et Jonathan Tah. De son côté, Ito est complètement mis à l’écart et n’a cumulé que dix minutes de jeu cette saison. Un départ cet hiver ou, au plus tard, l’été prochain est considéré comme probable.

Quand Luka Vuskovic a-t-il été annoncé au FC Bayern ?

Le FC Bayern se serait déjà penché à deux reprises sur Vuskovic par le passé. En février 2023, il aurait été activement proposé au FC Bayern. Vuskovic venait alors de fêter son 16e anniversaire et engrangeait ses premières minutes chez les professionnels du grand club croate de l’Hajduk Split. Une indemnité de transfert de trois millions d’euros était évoquée, mais les Munichois ont renoncé à un transfert en raison de doutes sur son style de jeu.

Après deux prêts au Radomiak Radom (Pologne) et au KVC Westerlo (Pays-Bas), Vuskovic a finalement rejoint Tottenham Hotspur en 2025 pour onze millions d’euros. Il a franchi un cap majeur lors de son prêt suivant à Hambourg SV. Il a finalement rejoint Brighton pour 50 millions d’euros, après avoir de nouveau été annoncé au FC Bayern.

Dans une interview accordée au média croate Tportal en février, Vuskovic avait déclaré : « Oui, j’en ai entendu parler. » Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait toutefois répondu : « Nous ne pouvons pas recruter chaque bon joueur pour lequel l’opinion publique estime qu’il doit absolument venir au FC Bayern. » Eberl faisait ainsi indirectement référence au puissant conseil de surveillance autour du président d’honneur Uli Hoeneß. « Parce qu’à un moment donné, l’autre partie viendra et dira : “Max, nous ne sommes pas une machine à cash. Nous ne pouvons pas gonfler l’effectif comme ça.” »