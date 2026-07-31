Comme l’entreprise l’a annoncé officiellement vendredi, Roger Schmidt va prendre la succession de Klopp. Il doit prendre ses fonctions le 1er octobre et a signé un contrat de longue durée.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir à nouveau Roger Schmidt chez Red Bull. Avec sa longue expérience, son expertise footballistique exceptionnelle et sa compréhension claire de notre philosophie, il est la bonne personne pour assumer la responsabilité de l’orientation sportive de notre portefeuille mondial dans le football », a souligné le CEO Oliver Mintzlaff. Schmidt s’est forgé « une excellente réputation dans le développement des jeunes talents et leur promotion réussie au plus haut niveau ».

Schmidt n’est pas un inconnu dans le cosmos Red Bull. Entre 2012 et 2014, le technicien de 59 ans avait entraîné le RB Salzbourg, remportant lors de sa deuxième saison le doublé autrichien championnat-coupe, avant de se recommander pour la Bundesliga. À l’été 2014, Schmidt a rejoint le Bayer Leverkusen et s’est également fait un nom dans un championnat majeur grâce à son football intense. Plus tard, il a encore entraîné deux autres clubs renommés, le PSV Eindhoven (2020 à 2022) et Benfica Lisbonne (2022 à 2024). Dernièrement, Schmidt était employé depuis octobre 2025 comme Global Sports Director de la J.League japonaise, où il était en principe encore sous contrat jusqu’en 2027.

Roger Schmidt succède chez Red Bull au nouveau sélectionneur Jürgen Klopp

Le poste de Klopp s’est récemment libéré, puisque ce dernier a pris la succession de Julian Nagelsmann, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur après la Coupe du monde décevante. Contrairement à ce qui était initialement attendu, la DFB n’a pas eu à verser d’indemnité à Red Bull, où Klopp était pourtant encore sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2029. Début 2025, l’ancien entraîneur du BVB et de Liverpool avait pris ses fonctions comme Head of Global Soccer, un poste que Schmidt doit désormais occuper. Le contrat de Klopp comme sélectionneur court désormais jusqu’après la Coupe du monde 2030.

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« Je me réjouis énormément de ce nouveau défi et je suis fier de faire à nouveau partie de la famille Red Bull à l’avenir », a de son côté déclaré Schmidt, qui avait d’abord entraîné le Preußen Münster et le SC Paderborn dans les premières années de sa carrière d’entraîneur. « Le portefeuille international de clubs de Red Bull est unique, ambitieux et marqué par une philosophie claire : développer de jeunes talents tout en réussissant au plus haut niveau. C’est précisément cette combinaison qui rend cette mission particulièrement attrayante à mes yeux », a ajouté Schmidt.



