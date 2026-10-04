Abdullah Al-Hamdan, la vedette de la sélection saoudienne, n'a pas craint les critiques du public ni les attaques choquantes qu'il subit depuis quelque temps, et il a décidé de tirer le premier penalty face au Qatar, hier samedi, dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Golfe Arabique.

À lire aussi : Sami Al-Jaber sur la crise d'Al-Hamdan : certains cœurs sont pleins de « rancœur » !

Al-Hamdan a réussi à transformer le premier penalty, donnant à ses coéquipiers la confiance nécessaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes et ainsi se qualifier pour la finale de la Coupe du Golfe, où ils affronteront les Émirats arabes unis, mardi prochain en soirée.

L'attitude d'Al-Hamdan a stupéfait Mohammed Noor, légende de la sélection saoudienne, qui a mené un entretien avec lui après le match. La vedette d'Al-Nassr s'est révélée saisissante, s'exprimant avec courage : « C'est moi qui ai demandé à tirer le premier penalty. »

Il a ajouté : « Malgré les pressions que j'ai subies, j'ai senti que j'avais la capacité de tirer, et je l'ai fait, donnant ensuite confiance à mes coéquipiers. »

Mohammed Noor lui a répondu : « Je suis fier de toi, tu dois continuer et donner tout ce que tu as, tu es un grand joueur et tu as beaucoup à offrir. »