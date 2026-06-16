« Il a décidé de faire une blague »… Une violente polémique s’est déchaînée contre l’arbitre après l’action impliquant Mbappé et Mané

Le match France-Sénégal, disputé ce mardi soir, a été marqué par une décision arbitrale controversée signée par l’arbitre australo-iranien Alireza Faghani.

Les Bleus ont entamé leur phase finale de la Coupe du monde 2026 par une précieuse victoire 3-1 face au Sénégal, ce mardi au stade MetLife de New Jersey, près de New York.

À la 59^e minute, Kylian Mbappé a lancé une offensive sur l’aile droite avant de pénétrer dans la surface de réparation. Sadio Mané, revenu en couverture défensive, a déséquilibré l’attaquant parisien. Ce dernier a immédiatement réclamé un penalty, estimant que la star du club saoudien Al-Nassr avait commis une faute.

L’arbitre a alors consulté la vidéo d’assistance (VAR), visionné plusieurs angles, puis est revenu sur le terrain pour confirmer qu’il n’y avait pas penalty, déclenchant la déception des Bleus et le soulagement des Lions, notamment de Mané que l’arbitre a ainsi épargné d’un cauchemar.

Toutefois, le réseau spécialisé « Archivo Far » a vivement critiqué la décision de l’arbitre.

Sur son compte « X », le réseau a estimé qu’« Ali Reda Faghani a perdu sa concentration lors de France-Sénégal ».

Elle a précisé : « Mbappé touche le ballon, Mané arrive trop tard et fait clairement trébucher l’attaquant dans la surface. »

Et de conclure : « C’est un penalty, mais l’arbitre iranien, sollicité par la salle VAR, a décidé de faire une blague aux spectateurs. »





La chaîne a par ailleurs attribué une note très faible à Ali Reza Faghani, qui n’a obtenu que 3/10.

« Bilan : un échec cuisant pour Ali Reza Faghani après France-Sénégal, où il semblait perdre son pari à chaque faute sifflée. S’il a certes laissé le jeu se dérouler avec fluidité, il a parfois trop toléré les contacts. Après un début prometteur où il a laissé comprendre qu’il ne sifflerait pas à chaque accrochage, il est tombé dans le piège en omettant de sanctionner des fautes évidentes et en négligeant des cartons jaunes pourtant nécessaires.

Pire, après avoir visionné les images avec l’assistance vidéo, il a maintenu sa décision initiale, provoquant l’incompréhension générale dans le stade.