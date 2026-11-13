Il a déchiré sa lettre de licenciement : comment Renard et la sélection saoudienne ont-ils tiré profit du match amical contre la Corée du Sud ?

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L'entraîneur grec du Portugal, Georgios Donis, à la tête de la sélection saoudienne, est reparti avec une série de bénéfices après la victoire historique obtenue face à son homologue sud-coréen lors d'un match amical disputé dans la capitale qatarie, Doha.

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L'Arabie saoudite s'est imposée face à la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Jassim bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, pour le premier de ses matches amicaux durant cette trêve internationale en vue des prochaines échéances.

Fin d'une malédiction vieille de 21 ans

Cette victoire est la première de l'Arabie saoudite face à la Corée du Sud depuis 21 ans, précisément depuis 2005, lorsqu'elle l'avait emporté à l'aller comme au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2006.

Depuis lors, les deux sélections s'étaient affrontées à 6 reprises, sans que l'Arabie saoudite ne parvienne à s'imposer, la Corée ayant remporté deux matches, tandis que 4 rencontres s'étaient soldées par un match nul, avant la victoire de ce jour.

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Cette rencontre était la 19e opposant l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, tant sur le plan amical qu'officiel, depuis leur premier match en 1980.

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Avec sa victoire de ce jour, l'Arabie saoudite a rééquilibré la balance face à la Corée du Sud, atteignant une sixième victoire, contre 6 victoires pour la Corée également, tandis que le match nul s'est imposé lors de 7 rencontres.

Sur le plan amical, les deux sélections ont disputé leur septième match, cette série ayant débuté en 1980, avec l'avantage pour la Corée à deux occasions, que l'Arabie saoudite a égalisées avec la victoire de ce jour, tandis que 3 rencontres se sont soldées par un match nul.

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Non au limogeage de Donis

Ce qui réjouit le plus Georgios Donis, c'est que cette victoire est survenue quelques jours seulement après la polémique suscitée autour de son avenir avec la sélection saoudienne, certains rapports ayant affirmé qu'il quitterait son poste de sélectionneur dans la période à venir.

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Ces nouvelles sont apparues alors même que c'est le technicien grec lui-même qui a conduit l'Arabie saoudite au sacre lors de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique, « Khaleeji 27 », après une absence de 23 années entières loin des podiums.

Cependant, certains observateurs sportifs ont mis en doute le travail de Donis avec l'Arabie saoudite lors du tournoi du Golfe, estimant que ce sacre était le fruit de la force des éléments de la sélection saoudienne comparée à ses concurrents, comme en témoigne l'échec de la qualification au-delà de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Les observateurs ont estimé que la véritable valeur du technicien grec se révélerait davantage lors des matches relevés que la sélection saoudienne disputera dans la période à venir, à l'image de celui contre la Corée du Sud elle-même.

Il ne fait aucun doute que la victoire face à une sélection du calibre de la Corée du Sud, après une absence de 21 ans, constitue un nouvel ajout au palmarès immaculé de Donis avec l'Arabie saoudite, ce qui dissipe les doutes à son sujet et confirme son maintien à la tête de la sélection.

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Une victoire avec les titulaires et les remplaçants

Bien qu'il eût besoin de cette victoire pour mettre fin à une malédiction de 21 ans, mais aussi pour répondre à ceux qui doutaient de son maintien à la tête de la direction technique de la sélection saoudienne, cela n'a pas affecté Donis sur le plan tactique.

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Le technicien grec a refusé de s'appuyer uniquement sur les éléments titulaires lors du match contre la Corée du Sud, débutant avec une composition solide, avant de faire entrer de nombreux remplaçants en seconde période.

Et bien que la Corée fût à un but de l'égalisation, cela n'a pas empêché Donis d'aligner 21 joueurs tout au long de la rencontre, ce qui signifie qu'il a fait jouer deux équipes quasiment différentes au fil des deux mi-temps.

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Il ne fait aucun doute que cela se répercutera positivement sur la sélection saoudienne dans la période à venir, puisqu'elle dispose désormais à chaque poste de plus d'un élément capable de porter ses couleurs et de la représenter au mieux.

Une révolution tactique

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Malgré l'absence de Salem Al-Dawsari, capitaine de la sélection saoudienne, et de son remplaçant Hammam Al-Hammami, meilleur joueur de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 », Donis n'a pas été en peine pour trouver une solution.

Le technicien grec a aligné le joueur Marwan Al-Sahafi au poste d'ailier gauche, et a appliqué avec lui une idée nouvelle reposant sur l'échange de positions avec l'attaquant Abdullah Al-Hamdan, ainsi que sur des courses sans ballon dans la profondeur.

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Cette idée a réussi à offrir à l'Arabie saoudite son premier but, Al-Hamdan s'étant transformé en meneur de jeu et ayant adressé une passe magique à Al-Sahafi, qui s'est mué en attaquant et a inscrit le but de l'ouverture du score pour l'Arabie saoudite.

Cela ne s'est pas limité à cette idée, répétée à plusieurs reprises, mais s'est également manifesté sur les coups de pied arrêtés, devenus un point fort évident de la sélection saoudienne ces derniers temps.

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Le défenseur Abdulelah Al-Amri a inscrit le troisième but de l'Arabie saoudite à la 59e minute, après avoir dévié d'une tête un centre envoyé par le milieu de terrain Nasser Al-Dawsari sur un corner, directement au fond des filets.

Ainsi, les empreintes de Donis continuent de se manifester sur la sélection saoudienne, confirmant la qualité de son travail actuel et sa légitimité à poursuivre à la tête de la direction technique de l'Arabie saoudite dans la période à venir.