L’an prochain, Dan-Axel Zagadou fêtera un petit jubilé. À l’été 2027, cela fera dix ans depuis son transfert en Allemagne. Aujourd’hui âgé de 27 ans, il était alors arrivé libre de la deuxième équipe du Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund.

En théorie pure, le défenseur central, qui a rejoint le VfB Stuttgart en 2022 et y est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison, aurait pu disputer 306 matches lors de ces neuf saisons de Bundesliga. Mais Zagadou n’en est qu’à 108 rencontres dans l’élite. Parce qu’il a manqué près de 180 matches pour cause de blessure. Et d’autres vont s’ajouter : mardi, les Souabes ont annoncé que Zagadou avait subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse et serait absent dans les semaines à venir.

Ce n’est pas (encore ?) aussi fatal pour Filippo Mane. Mais d’une certaine manière, l’Italien pourrait déjà passer au BVB pour le successeur de Zagadou en ce qui concerne sa propension aux blessures. Depuis son arrivée au début du mois de janvier 2022 dans le centre de formation du club westphalien, Mane cumule près de 500 jours d’absence, et a déjà manqué plus de 75 matches.

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Filippo Mane est le gagnant de la préparation du BVB

Mais désormais, comme Zagadou récemment encore à Stuttgart, le joueur de 21 ans a retrouvé une phase de stabilité. Lui comme le club nourrissent à nouveau l’espoir que les choses vont enfin s’améliorer régulièrement et qu’aucun nouveau pépin ne viendra s’ajouter de sitôt. Car si cela devait vraiment être le cas sur une plus longue période, le défenseur central a sans aucun doute le potentiel pour viser plus haut.

« Nous étions et sommes toujours absolument convaincus de ses qualités », a déclaré le directeur sportif Lars Ricken dimanche après la victoire 3-2 en amical sur le terrain d’Arsenal FC au sujet de Mane, à qui il a attribué un « match exceptionnel » à Londres. « La seule question a toujours été de savoir s’il pouvait rester assez longtemps sans blessure. Alors nous verrons tous quelle qualité il a », en est persuadé le dirigeant de 50 ans.

Mane, qui a reçu en janvier 2025 un contrat professionnel encore valable deux ans, fait clairement partie ces jours-ci des gagnants de la préparation du BVB. Pourtant, même récemment, tout ne s’est pas fait sans moment de frayeur pour lui. Lors du 0-1 contre Cerezo Osaka, il a dû quitter le terrain touché, et a manqué le match suivant contre le FC Tokyo (1-0).

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« Il progresse » : Filippo Mane dépasse Luca Reggiani au BVB

Comme au même moment l’an passé, la porte des pros est de nouveau entrouverte pour Mane. En raison des absences de Nico Schlotterbeck (blessure à la cheville) et d’Emre Can (rééducation après une rupture du ligament croisé), le « stoppeur italien classique » (Ricken) se rapproche de l’équipe et a eu beaucoup de temps de jeu pendant la préparation.

Lors de ses cinq apparitions jusque-là, il a plaidé pour davantage grâce à son engagement sans compromis dans les duels et à ses bonnes relances et, à en croire toutes les apparences, il a aussi repris l’avantage sur son compatriote Luca Reggiani, qui l’avait dépassé dans la hiérarchie lors de la seconde moitié de saison passée. Au début de la saison, la défense à trois avec Waldemar Anton, la recrue Joane Gadou et Ramy Bensebaini se mettra certes en place d’elle-même, mais à l’heure actuelle, Mane est la première alternative à ce trio.

« On peut certainement encore améliorer une chose ou deux », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac ce week-end, « mais Filippo progresse. C’est le fruit de son travail. Nous avons adapté cela chez lui. Nous savons quels problèmes il a eus. Nous avons amélioré cela ces dernières semaines et ces derniers mois. S’il reste aussi constant sur le plan de la santé, alors il sera certainement un bon joueur pour nous. »

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Niko Kovac encense Filippo Mane après la victoire contre Arsenal FC

Pour le technicien de 54 ans aussi, Mane a livré « un très bon match », surtout aux côtés de Gadou et de l’expérimenté Bensebaini, qui a souvent bien guidé les jeunes. « Les trois défenseurs centraux ont très bien nettoyé. Filippo, mais aussi Joane. C’est de la pure puissance, de la vraie force. Ils sont rapides, ils sont tranchants et mordants, et très forts dans le duel individuel. »

Mane a disputé six matches officiels avec les pros la saison passée, et là aussi il a curieusement profité des absences de Schlotterbeck et Can. Il a fait ses débuts en Coupe d’Allemagne sur la pelouse de Rot-Weiss Essen, puis peu après, il a été titularisé pour la première fois lors d’un match de Bundesliga.

Mais ce jour-là, alors que le score était de 3-1 contre le FC St. Pauli juste avant la fin, Mane a été expulsé et a concédé un penalty inutile. Dortmund a finalement fait 3-3. Occasion manquée, et ensuite le joueur à deux sélections a disparu des radars pendant des mois.

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Le cas Filippo Mane met en lumière une problématique pour le BVB

Il a ensuite encore disputé onze matches avec l’équipe U23 en Regionalliga. Il y a même inscrit trois buts - c’étaient les premiers buts de Mane au niveau professionnel. Mais début février, rebelote : une blessure musculaire qui lui a coûté un peu plus de deux mois.

Le cas de Mane montre aussi à quel point la relégation de l’équipe réserve en quatrième division est problématique pour le BVB. Mane doit jouer, enfin jouer et beaucoup jouer. Sauf miracle, cela ne pourra pas se concrétiser chez les pros. Mais il doit aussi évoluer à un niveau supérieur à la quatrième division pour vraiment progresser.

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Quelle suite pour Filippo Mane au BVB ?

Alors, pourquoi pas un prêt ? « Nous n’avons aucune pression à ce sujet », a temporisé Ricken. « Nous évaluerons la situation au cas par cas lorsque la période des transferts approchera de sa fin. »

En définitive, il devrait en ressortir que Mane sera conservé. Parce que l’effectif est encore mince derrière pour le moment, qu’il a convaincu récemment et qu’il a dépassé Reggiani. Mais de savoir si cela lui permettra ainsi de franchir le cap suivant tant attendu dans son développement reste au minimum sujet à caution.

Filippo Mane : son passage au BVB en un coup d’œil