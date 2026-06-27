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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Il a critiqué les joueurs tout en les remerciant… Donis révèle les raisons de son élimination précoce de la Coupe du monde

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

L'équipe nationale saoudienne a été éliminée de la Coupe du monde dès la phase de groupes.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a adressé un message spécial à ses joueurs après l’élimination prématurée de l’équipe d’Arabie saoudite de la Coupe du monde.

La sélection saoudienne a été éliminée dès la phase de groupes après un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

En conférence de presse, dont les propos ont été relayés par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », il a reconnu : « Nous avons peiné à nous créer des occasions, tandis que l’adversaire s’est procuré des opportunités franches devant le but. »

Il a ajouté : « Dans un match de ce type, si nous ne parvenons pas à imposer notre rythme, il nous est difficile de faire la différence. »

Il a ajouté : « J’ai senti la volonté des joueurs et leur envie de gagner, mais nous avons eu du mal à nous créer des occasions et à contrôler le match ; on ne peut pas gagner de cette manière. »

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« Dans le vestiaire, j’ai rappelé aux joueurs que ce mois a été éprouvant et que nous avons donné le maximum dans tous les domaines », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « Nous n’avons pas atteint notre objectif car, lorsque nous disputons ce genre de rencontres contre une équipe de notre niveau, nous ne nous montrons pas à la hauteur. Le parcours a été difficile, je remercie les joueurs, et j’aurais aimé qu’ils réalisent une meilleure performance. »

Interrogé sur une éventuelle préparation des prochains tournois durant la Coupe du monde, il a tranché : « Non, ce n’était pas le cas. Nous nous concentrions sur les entraînements et nous prenions les matchs les uns après les autres. »

Il a ajouté : « Les circonstances ont généré beaucoup de pression, et c’est ce qui nous a fait perdre ce match. À l’entraînement, nous nous concentrons uniquement sur la Coupe du monde ; une fois que nous aurons retrouvé notre calme, nous pourrons analyser la situation. »

Il a précisé : « Nous avons tenté d’introduire Sultan Mandash sur l’aile, car il excelle dans les duels individuels. »

Il a conclu : « Notre incapacité à contrôler le jeu a rendu la tâche plus difficile, d’autant plus que nous sommes arrivés en deuxième mi-temps sans avoir marqué. De plus, notre ligne d’attaque n’a pas bien fonctionné, ce qui a rendu la tâche difficile. »

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