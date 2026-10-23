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Loai Mohamed
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« Il a convaincu tout le monde par l'illusion » : violente charge espagnole contre Mbappé avant la cérémonie du Ballon d'or

Kylian Mbappé
H. Kane
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Comparaisons entre Mbappé et Harry Kane avant le trophée le plus important

À quelques jours de la révélation du vainqueur du Ballon d'Or 2026, le journaliste espagnol Antón Meana a déclenché une polémique concernant la légitimité de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du monde du football, estimant que l'image que le joueur a dressée de sa saison ne reflète pas ce qu'il a réellement montré sur le terrain.

Les regards se tournent vers trois noms marquants dans la course au trophée : Lamine Yamal, Harry Kane et Mbappé, ce dernier ayant mené une campagne médiatique intense dans l'espoir de remporter le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière.

Mais Meana, lors de son intervention dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », a estimé que l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane surpasse la star française, en s'appuyant sur son bilan de buts et ses résultats dans les grands rendez-vous, ainsi que sur les titres qu'il a remportés en Allemagne.

Le journaliste espagnol a déclaré, selon des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Kane l'a surpassé dans tous les domaines ; il a marqué plus de buts, il l'a éliminé de la Ligue des champions, il l'a battu en Coupe du monde, en plus d'avoir remporté des titres en Allemagne. »

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Il a ajouté, critiquant la manière dont Mbappé a présenté sa saison au public : « Il a fait passer son message de façon à laisser croire qu'il avait réalisé une saison bien meilleure que celle qu'il a réellement faite. »

Ces déclarations placent la saison de Mbappé sous le microscope avant l'annonce du lauréat du trophée lundi prochain, dans un contexte de concurrence avec Yamal et Kane, et d'intensification du débat sur les critères qui devraient déterminer l'identité du vainqueur du Ballon d'Or.

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